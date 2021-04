il modello in uso in Italia, ossia quello delle chiusure, sia solo un enorme fallimento

Volente o nolente il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dellenella gestione della pandemia. Fa parte del suo ruolo.I rappresentanti del movimento "" (ristoratori, partite iva, palestre, piscine, agenzie di viaggio, bar e tanti altri) hanno presentato alcune richieste al Governo Draghi come riportano sulla loro pagina Facebook ufficiale - Riapertura delle attività in sicurezza con i protocolli già approvati dal Cts, senza fasce orarie dal 20 aprile;- Nuovo “Decreto sostegni” (andrà in aula la prossima settimana) aumento da 10 a 40 miliardi euro.- No Pass Vaccinale (piuttosto rimaniamo chiusi, ma vogliamo essere liberi di accogliere nelle nostre attività tutti i clienti)- No uso esclusivo di carte di credito;- Dimissioni Speranza.e senza che siano stati presentati dati scientifici sui contagi dentro ai locali.Non ci crede nessuno che siano dei violenti.dalle richieste di "Io Apro".Riguardo ai contagi, al contrario, per mesi è stato detto che nei mezzi pubblici, ad esempio, il virus non circolava e invece le verifiche dei NAS hanno dimostrato che il virus sui bus si trova. Ovvio. Solo uno stupido penserebbe che il virus non si trovi al supermercato, su un autobus, dentro ad un negozio, dentro ad un bar.. Normale che sia così. Non viviamo in ambienti asettici e chiusi senza circolo d'aria.: a Madrid i ristoranti, i locali, i teatri, le discoteche e i negozi sono aperti. Si accede a numero controllato, con distanziamento, con uso della mascherina.A Londra dal 12 aprile è tutto aperto. In Svizzera si vive normalmente. In Nord Europa si ha un approccio più easy.E la cosa più interessante è che. Incredibile come. Ed è

Chi protesta vuole solo lavorare. Non vuole, non vuole sostegni ridicoli e imbarazzanti.. Protocolii che non sono ancora stati aggiornati.. Dopo un anno è palese che si sia in mano a personaggi inadeguati a governare. Invece di far lavorare gli italiani hanno pensato ai banchi a rotelle, ai bonus monopattini, a non produrre vaccini e rifiutare la cura a base di anticorpi monoclonali.Compliment: un(non votate per questi personaggi, castigateli) che stanno pagando i lavoratori.