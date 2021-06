Caos vaccini. Si cambia ancora. AstraZeneca solo agli over 60. J&J ancora privo di valutazioni benefici-rischi. 900mila persone dovrebbero fare la seconda dose dopo la prima con AstraZeneca.



, in seguito al caso della 18enne morta in Liguria dopo la vaccinazione volontaria, è stato nuovamente rimodulato:Si cambia ancora dunque.. Il tutto senza un perché. Purtroppo con i farmaci può accadere: vaccini o altro. Ci possono essere effetti collaterali anche gravi.Dispiace per la 18enne, dispiace per la famiglia ma un caso di effetti collaterali gravi su migliaia di inoculazioni non dovrebbe far cambiare le regole del gioco a partita in corso. E, invece,, e la ricerca spasmodica di consenso e voti,E così tantissimidelle scuole, cui è stata somministrata la prima dose di AstraZeneca, in totale 900.000 persone,in quanto a loro sarà somministrata - come richiamo - una dose diSu questa metodologia, ossia il(AZ a adenovirus e gli altri ad RNA messaggero),cui la gente potrebbe esporsi.

Su questo punto interviene anche il(a questo punto Pfizer o Moderna): "Onestamente non mi sembra corretto sottoporre 900.000 persone al mix di vaccini senza che ci siano studi adeguati in merito. Personalmente. A volte mi viene da pensare che su AstraZeneca sia in corso un boicottaggio organizzato: perchéPerché i media non danno lo stesso? Perché la politica non interviene allo stesso modo? I cronisti dei media più grandi dovrebbero fare più domande e non rilanciare comunicati stampa e veline di palazzo".Anche, intanto, ha i suoi problemi. Non ci sono ancora conoscenze sufficienti per stabilire una analisi dei benefici e dei rischi. Fantastico.Si è parlato, mesi fa, di. Praticamente pari a zero, anche se dispiace per le sette persone e i loro familiari, eppure anche in questo casoMinare la fiducia della gente, ad ogni modo, in piena campagna vaccinale è un grave errore.