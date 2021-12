Scrivo in prima persona poiché è la mia. Il vaccino Moderna mi ha dato come effetto collaterale. Nulla di grave, sia chiaro, ma con Astrazeneca e Pfizer non era successo.Lo racconto, come ho sempre fatto.: non abbiamo nulla da nascondere, non riceviamo soldi pubblici, non abbiamo tessere di partito, non abbiamo contratti pubblicitari con case farmaceutiche.Prima di raccontare, però, vorrei esprimere il mio. Come ho scritto e raccontato io ho ricevuto(prima dose),(seconda dose),(booster). Ad onor del vero mi sento come una cavia da laboratorio.. Non capisco perchéSono tante leNon vanno in giro pure loro nei supermercati, nei negozi, nei mall, a fare benzina?. Non credo che sia, inoltre, costituzionale che alcuni cittadini siano obbligati e altri no.Le regole democratiche stanno andando a farsi friggere.

Moderna, dicevo all'inizio di questo strano articolo, mi sta dando alcuni fastidiosi problemi.Nelle prime 12-18 ore solo un lieve dolore al braccio in cui è stata praticata l'iniezione.Dopo sono iniziati i: dolore molto forte al braccio sinistro e perdita di forza (anche guidare per andare in farmacia o fare la spesa - in orari consentiti - è diventato uno sforzo), mal di testa, stanchezza e affaticamento, dolori articolari piuttosto forti, nausea.Con Astrazeneca e Pfizer non avevo avuto nessun effetto collaterale.. Niente che non possa essere risolto - almeno spero - facilmente. Il paracetamolo fa il suo dovere e rende gli effetti collaterali più lievi e sopportabili.Il malessere, comunque, stavolta mi tiene lontano dal lavoro. Questo mi dà molto fastidio:Mi vaccino. Una volta su tre mi sento male eSembra una. Qualche effetto collaterale più grave può accadere. Il malessere, come il mio, è davvero normale. Il rischio che si corre non vaccinandosi è sicuramente più grande.I governanti, prima di mettere obblighi, devono anche tenere conto delle conseguenze delle loro decisioni.anche se non produce niente come certi politici.come la classe politica non abbia attenzione per chi lavora davvero e per il popolo.