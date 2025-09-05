Riguardo la morte di Giorgio Armani, c'è poco da dire che non sia stato già scritto dai grandi media.
Icona di stile, icona di eleganza. Pochissimi hanno parlato però di sobrietà.
Lo stile di Armani è eleganza sobria. Quell'eleganza che altri marchi del fashion han perduto per trasformarsi in cafonal destinato ai ricchi cafoni pieni di soldi ma privi di eleganza.
Armani è sobrietà, armonia, pulizia formale. Ed è quello che a noi è sempre piaciuto. Privo di inutili eccessi barocchi se non rococò.
Eleganza senza tempo o meglio eleganza infinita.
Staff
