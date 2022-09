Non si può stare in silenzio e non si può far finta di nulla., in coscienza,. Noi non lo faremo. Sappiamo già che "gli italiani" tanto amati dai partiti sono un popolo ad altissima percentuale di analfabeti che non capisce neanche ciò che legge per cui facciamo spallucce.In realtà noi di Assud apparteniamo orgogliosamente alla folta schiera dei "" e del "".. Ognuno di noi, il 25 settembre voterà il partito che vuole ma. Col piffero.

, che coinvolge anche il resto d'Europa (non militarmente),. Si stanno scontrando due mondi, due stili di vita: la democrazia a cui siamo abituati e la dittatura sanguinaria di Putin in cui la vita del popolo (che ha le sue colpe in quanto subisce senza opporsi) non vale e non conta nulla.Lo ha dichiarato anche l'che adesso ha in mostra a Venezia la sua "Commedia umana - Memento Mori". E se un artista cinese parla di dittatura, e di popolo ridotto al silenzio, sa di cosa parla.Perché anche noi europei dovremmo finire nelle stesse condizioni di Russia e Cina?e accettare di essere ridotti praticamente in schiavitù?e non per quei politici che parlano per "gli italiani" e poi sono amici dei dittatori. Sveglia gente!Verrebbe da domandarsi che tipo di amicizia ci sia tra Putin e alcuni nostri politici considerato ciò che la Russia sta facendo agli ucraini e agli europei. Quello di Putin non è un comportamento da "amico" ma è il comportamento di chiunque voglia imporre sofferenza e disagi ad altri popoli. Non fornire più gas all'Europa all'inizio della stagione fredda è davvero un abominio.Dal Cremlino dichiarano con soddisfazione che sta iniziando una grande "tempesta globale" fatta di problemi, disagi.Il presidente ucraino Zelensky: "In questi giorni,: il pompaggio di gas attraverso il Nord Stream è completamente interrotto. Perché lo stanno facendo?".Putin non è un amico dell'Italia e dell'Europa. Questo è sicuro.. Pazienza se avremo meno gas.- compresi i tanti anni in cui hanno governato anche gli amici di Putin e quelli che dicono di parlare sempre in "nome degli italiani"-

. Sceglieremo per chi votare tra i partiti che hanno sempre dichiarato di voler restare in Europa, di voler essere parte della NATO, di volere mantenere la Democrazia e le Libertà occidentali.con la forza, la violenza, il sangue, la paura, la ferocia e la dittatura.