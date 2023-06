Tantissime pagine e account social mostrano come troppo spesso gli animali domestici siano maltrattati e abbandonati. Ma come si fa? Non abbandonate gli amici a quattro zampe.

Decine e decine di account, gruppi, pagine sui social che mostrano centinaia di piccoli amici pelosi abbandonati dai loro "padroni".

Video che mostrano cagnolini e gattini chiusi dentro scatole di carta, dentro sacchetti di plastica e lasciati a bordo strada. Cagnolini e gattini lanciati in acqua da ponti, cagnolini al collare trascinati da auto per chilometri. Barbarie.

Questi non sono esseri umani, sono barbari incivili che meriterebbero la stessa sorte dei loro fedeli amici.

Come si fa ad abbandonare il proprio amico a quattro zampe? Come si fa a lasciarlo vivere sul balcone (così non sporca in casa) per anni? Come si fa a privarsi dell'amore incondizionato che ti regala il tuo cagnolino?

E già. Non è più un cucciolo carino. E' cresciuto. Ha delle esigenze: mangia, beve, fa i bisognini, vuole le coccole. Troppo per "umani" poco umani e senza cuore. Un fastidio.

E allora lo si lega alla catena nella casa di campagna e lo si lascia lì finché non muore di crepacuore. Oppure, nella migliore delle ipotesi, si porta a qualche associazione di volontariato che se ne prenderà cura tra mille problemi.

Un cane diventa un membro della famiglia. Ma come fanno ad abbandonarlo?

Non abbandonate gli animali per andare in vacanza. Non sono oggetti che si buttano via. Soffrono tantissimo quando il loro padrone, a cui sono legatissimi da fedeltà e amore incondizionata, non si fa più vedere.

Non regalate cuccioli. Non regalate animali. E non cercate per forza il cucciolo di razza. Ci sono tanti amici pelosi che cercano famiglia.

Cercate sui social.

Chi scrive lo fa a ragione: anche io ho adottato una cagnolina e ne sono felice. Non riuscirei mai a separarmi da lei e dall'altro mio amichetto peloso.

Due chihuahua che sono, ormai, la mia famiglia.

Staff