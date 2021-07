In poche righe vi spieghiamo perché dall'Africa partono tanti barconi carichi di uomini. Italiani ed Europei con l'obbligo di Green Pass: tutti gli arrivati con gli sbarchi sono già stati vaccinati?





La, riguardo le partenze dall'Africa verso l'Europa, con sosta pressoché definitiva in Italia, ci racconta che dall'Africa partono disperati che fuggono dallae dallaPoi però vediamo arrivarein quanto certamente non sono denutriti. Poi vediamo sbarcare soprattutto uomini. Le donne, i bambini, gli anziani non fuggono dalla guerra? Donne, bambini e anziani non soffrono la carestia?. Dal punto di vista letterario è un racconto scritto male pieno di carenze.. Sarebbe utile sapere quanti, tra gli sbarcati in Italia, siano stati sottoposti a vaccino. Chiederemo al Ministero.

A partire dall'Africa con i barconi, spesso, sono(che non potrebbero partire in quanto sprovvisti di denaro sufficiente) e(ma perché dovrebbero andare via?). Parte la classe media: gli uomini. In quanto sperano, magari, di riuscire a spedire soldi a casa (una casa ce l'hanno) o di poter portare la famiglia in Italia.Tra di essi, in minoranza, qualcuno che scappa da situazioni di oggettiva difficoltà o guerre. Certo altrimenti la narrazione sarebbe peggiore di certe fiction che si vedono in tv.Perché, nella stragrande maggioranza dei casi,. E neppure negli altri Stati Europei.Per entrare nel territorio italiano, tutti gli Stati dell'Africa, devono chiedere un visto che non viene concesso così facilmente. Neanche il visto turistico perché non tornerebbero più indietro probabilmente.Sul sito del Ministero degli Esteri è riportato l'elenco dei paesi extra UE i cui cittadini devono chiedere il visto di ingresso (motivando la richiesta e con obbligo di passaporto). Consideriamo che. Figurarsi se li concedano gli Stati Europei.

Assud non percepisce contributi pubblici per l'editoria, non riceve denaro da lobby e nessun giornalista è iscritto a partiti politici. Privandoci del denaro, gestito da politici o da affaristi, riusciamo a mantenerci liberi e indipendenti.





"I cittadini dei seguenti paesi/entità territoriali, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:Afghanistan,, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize,, Bhutan, Bielorussia, Bolivia,, Cambogia,, Centrafrica,, Cina,, Corea del Nord,, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador,, Fiji, Filippine,, Giamaica,, Giordania,, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan,, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos,, Libano,, Maldive,, Myanmar, Mongolia,, Nauru, Nepal,, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar,, Russia,, Siria,, Sri Lanka,, Suriname,, Tagikistan,, Thailandia,, Turchia, Turkmenistan, Ucraina,, Uzbekistan, Vietnam, Yemen,."(tutti) i cui cittadini devono richiedere un visto.Allora la domanda è: se non possono accedere sul territorio italiano salvo aver ottenuto, molto difficilmente, un vistoin modo assolutamente illegale?Spesso alcuni partiti, specie di centrodestra, hanno parlato diper essere poi tacciati di razzismo cosa che non crediamo.Uomini prelevati da ONG, privi di documenti e probabilmente istruiti nei porti di partenza a dare informazioni false su data di nascita e stato di provenienza, non sono facilmente rimpatriabili.. I controlli, molto complessi, richiedono molto tempo. Nel frattempo, quelli che ci riescono, fuggono dai centri di accoglienza o dagli alberghi in cui sono ospitati. Molti, e i giornali sono pieni di notizie, diventano spacciatori di droga. Ovviamente non tutti diventano delinquenti.Bisognerebbe