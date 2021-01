Fantapolitica, finti costruttori, voltagabbana, governi di unità nazionale. L'unica soluzione veramente praticabile è quella di un Governo temporaneo per gli affari correnti che porti il Paese al voto entro pochi mesi.



Vogliamo ancora ascoltare favole da parte di politici? Il Governo Conte ha già fallito due volte - una con la Lega e una con il PD - e, dunque, qualcuno ci spieghi perché dovremmo sorbirne un altro. In Italia più si fa male e più si vuol continuare.





Dunque il Conte bis è stato un vero. Basti fare un giro per le città a guardare i negozi o dentro i centri commerciali in cui si batte una fiacca micidiale e la paura di dover chiudere e veder svanire gli investimenti che attanaglia i proprietari delle attività che da oltre una settimana hanno assistito alla compravendita, non dei calciatori per il calciomercato, ma dei senatori per dare una maggioranza al Governo in Senato.

. L'unica strada praticabile è quella di un. Nessuno dei membri del Governo attuale è necessario. Visti i successi raggiunti possono benissimo essere sostituiti.Ovvio che, dopo aver votato il taglio del numero dei parlamentari,e indichino nella strada maestra quella dell'ennesimo papocchio inutile ossia un Governo di Unità Nazionale. Non ha mai funzionato.. Liberiamoci del fardello, cancelliamo l'infausto spreco che è il Reddito di Cittadinanza (rimoduliamolo come prestito da restituire allo Stato oppure la persona che lo percepisce lavora per il Comune di residenza) e basta fondi inutilmente elargiti,e non in bonus e prebende insufficienti e inutili.Il Paese non ha solo il problema del Covid 19: ha una esigenza molto più importante.: un piano preciso di cosa dover fare. Da anni l'Italia sembra una barca in balìa delle onde.L'unico a poter far finire questo orribile spettacolo dei Governi ribaltone e delle alleanze posticce è il Presidente della Repubblica: lui stesso aveva detto già al Conte bis che non avrebbe accettato maggioranze, diciamo, ballerine.: non uno che ci dice che a pranzo nei ristoranti il virus non c'è ma, invece lo si trova a cena. Non uno che ci dice che il Covid 19 si trova al cinema ma non nelle aule pollaio colme di studenti nelle scuole; non uno che ci dice che le discoteche devono star chiuse ma i supermercati possono essere stracolmi di persone.La gente è stanca di dover stare chiusa in casa, subire restrizioni e poi dover sentire ogni giorno che in RAI si lavora per consentire il pubblico - in sicurezza - a Sanremo. Non capiamo: a Sanremo si potrà avere pubblico ma bar, ristoranti, cinema, teatri, locali di musica dal vivo devono star chiusi da mesi e mesi? Non si può farli lavorare dunque?Gli italiani sono stanchi die non spiegate con dati scientifici.