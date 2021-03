Ancora è marzo ma sappiamo già che dovremo: fino al 1° maggio. Data che, si spera, possa essere quella della riapertura e del ritorno alla possibilità di lavorare. La scuola riaprirà dopo Pasqua, fino alla prima media, così molti genitori potranno andare a lavorare e avranno un posto sicuro dove lasciare i figli.E' inutile, assolutamente inutile, che il Presidente Draghi ci dica che questo è l'anno in cui "i soldi si danno e non si chiedono". Primo perché i soldi sono pochi, secondo perché molte persone non riceveranno un euro (giornalisti autonomi a reddito zero chi li aiuta?) e terzo perché. Al di là, ovvio, di chi ha davvero bisogno di aiuto.. Costringono laA cosa è servito impoverire gli italiani, distruggere le loro vite? Non è quello che gli italiani vogliono e non lo vogliono da persone non elette come Conte o Draghi. Si candidino e prendano i voti prima di decidere per tutti.

Siamo tutti più poveri, tutti senza prospettive, tutti in fase depressiva perché vogliamo lavorare e non dipendere da una classe politica inadeguata, incapace e inetta. Una emergenza è un fatto non prevedibile che dura un breve periodo poiché le si pone rimedio.: l'hanno capito tutti che il virus non si prende perché si va al cinema o perché si mangia una pizza al ristorante.e il tutto senza alcun controllo., come ASSUD sostiene da tempo,. A patto, però, che ci sia una classe politica davvero illuminata, capace, preparata.Basta con i politici che parlano da settimane, negli studi televisivi, di riapertura e poi sostegnono il governo e le sue chiusure. Basta prendere in giro la gente.In Italia politici capaci non se ne vedono da decenni.