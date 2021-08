Diminuzione immediata dei clienti ai tavoli e degli ingressi. L'effetto del, al di là di ciò che possano dire i media vicini al governo, è stato immediato.che, ancora una volta pagano per tutti.Va anche peggio a quei locali che non hanno plateatico e non possono accogliere clienti all'esterno.Da dire che questa delfondata su argomentazioni poco scientifiche., invece, l'. Il virus non entra nei supermercati e nei grandi negozi. Va solo al ristorante, al cinema, al teatro o in palestra o magari partecipa a un concorso pubblico., come gli(e non è un caso che il regista abbia scelto proprio un Mall per la sua storia), e nei supermercati (in cui ormai i controlli sono pochissimi), non va a cena al ristorante al chiuso o al cinema o(presto sapremo l'entità dei danni nel settore turismo).È un provvedimento - il GP - che, oltre alle contraddizioni che contiene, sembra anche infantile: se non ti vaccini non puoi andare in pizzeria o al cinema.. E senza controlli di alcun tipo in tantissime strutture.

Tralasciando senza commentare le varie idee e le tante teorie che si possono ascoltare sui social e certi video imbarazzanti di neo-esperti che commentano le partite di calcio e cinque minuti dopo parlano di virus per poi parlare di politica estera e di economia globale, una cosa va precisata. Poi ognuno creda ciò che vuole.. Avere il Green Pass o no, non è la stessa cosa.Molti si affannano a dire - ma son quelli che parlano di tutto sui social - che il virus lo prendiamo tutti anche se vaccinati, che possiamo essere contagiati, che non esiste una forma "lieve" di contagio. Vero,Un elemento chiave, però, non viene mai citato ossia la risposta del nostro corpo.come potrebbe capitare a chi non è vaccinato. Il vaccino eviterà il ricovero in ospedale e problemi di salute post covid.. E non è sicuramente un caso. Le testimonianze di non vaccinati che sono finiti in ospedale sono visibili e sono diffuse dalle Aziende sanitarie. Cercare complotti anche in questo vuol dire dare segnali di paranoia., anche medici. Alcuni amici, quarantenni in piena salute, sono morti di Covid.non prendiamo contributi, non prendiamo finanziamenti, non abbiamo partiti alle spalle che ci passano soldi e non abbiamo contratti pubblicitari per cui non ci interessa scrivere conto terzi.Ovviamente se siete complottisti direte che noi scriviamo il falso. Cercate uno specialista bravo, ne avete bisogno.Sappiamo bene che il vaccino è sperimentale ma. Questo dovrebbe far pensare.(che non è anticostituzionale ma forse questa genialata ve l'ha detta il sig. Girolamo del quinto piano che l'ha sentito dire al bar da un tizio a cui l'ha detto il cugino che l'aveva letto sui social).Purtroppo la