Si comincia a parlare di riaperture. Oggi, intanto, a Roma un'altra protesta del movimento "Io Apro". Non ci risulta che esponenti politici, per solidarietà, abbiano rinunciato allo stipendio per vivere di stenti per più di un anno.





Smentiteci. Per favore. Inviateci una email e diteci: io l'ho fatto per solidarietà verso tutti quei lavoratori cui non consentiamo, senza motivo, di lavorare da più di un anno. Ve ne saremo grati.

Cosa?

Rinunciare al lauto, talvolta immeritato, stipendio da parlamentare o da membro del Governo o super-consulente di qualcosa.





Sarebbe stato almeno corretto che qualche ministro rinunciasse al suo stipendio per tutto il tempo della pandemia.

Non fanno lavorare i ristoratori? Non fanno lavorare le discoteche, le palestre, gli attori, i cinema, i teatri e tutto il mondo dell'indotto?e vivere con pochi spiccioli in tasca.. Si, ma quanti l'hanno fatto. Non ci risultano gesti di solidarietà di questo tipo. Hanno obbligato tantissimi lavoratori onesti, senza fornire mai dati scientifici sui contagi, a non lavorare senza dare loro il giusto supporto e congrui ristori ma, i signori della politica, non hanno perduto niente del "loro".

Ricordo che qualcuno parlò di fare qualche altroma è sempre. E' facile chiedere sacrifici quando devono essere gli altri a farli. E' facile fare la morale agli altri. Facile dire: state a casa, non uscite, non lavorate e additare chi esce come untore quando si ha uno stipendio sicuro e garantito., dall'inizio del primo lockdown del 2020. Noi non siamo politici che cavalcano l'onda e che ogni giorno dicono di riaprire spostando, sempre un po' più in là, la data di riapertura. Fanno così perché al momento della riapertura potranno dire: "io ve l'avevo detto, ero dalla vostra parte, ero dalla parte dei lavoratori" e intanto per mesi e mesi ha raccontato bubbole. Contenti i suoi elettori, contenti tutti.. A Roma. Con "": rappresentanti di ristoratori, partite iva, bar, locali, palestre, agenzie di viaggio. E' un mondo variegato a cui noi aggiungiamo, di diritto, il mondo dei locali notturni () degli strip bar, delle discoteche, dei disco bar, dei locali di musica dal vivo, dei dj. E con loro migliaia di persone impiegate nell'indotto che non lavorano da un anno: grafici, pubblicitari, fotografi, dj, ragazze immagine, pr, camerieri, baristi, bodyguard, artisti.Migliaia di persone, molte delle quali non hanno reddito che non siano - oggi come oggi - i nonni, i genitori, amici generosi.Che non si sappia mai cosa fare? Siamo ormai a metà aprile, in piena primavera. Ovvio che i virus, con la bella stagione, perdono forza. In questo periodo dovrebbero già parlare di come evitare il ritorno del virus a ottobre ma, ovvio, ne parleremo a novembre.e lo scotto lo stanno pagando i lavoratori: hanno pensato a banchi a rotelle, a bonus monopattino, alle primule ma nulla di concreto per non far fallire migliaia di piccole imprese. E non parliamo della scuola. Ne parleremo.. Non si chiedono ristori, non si chiedono aiuti. Basta con la mentalità dell'assistenzialismo. Ognuno vuole la dignità del lavoro.e per distrarre l'opinione pubblica che troppo spesso è miope e ignorante.