ossia la legge sacra islamica. Non è una legge codificata ma, piuttosto, un insieme di principi e regole che influenzano la vita personale, sociale, giuridica delle persone. Chi ha ruoli "religiosi" in pratica detiene anche il potere politico.Un sistema di vita che molti musulmani, anche se non fondamentalisti, vorrebbero imporre (come si vede facilmente in molti video sui social e come si legge nelle notizie diffuse dai media), in Europa.

(Si riportano i più rilevanti)

Bombardamenti suicidi a Madalla, Jos, Gadaka e Damaturu contro fedeli cristiani durante le Messe di Natale:, a opera di Boko Haram.Attacchi a chiese e edifici governativi a Mubi, Yola, Gombi e Maiduguri: 192 vittime (37+ nel primo raid, 185 nel secondo).Invasione di Boko Haram e attacchi incendiari: stime variano, con centinaia di sopravvissuti dispersi.11 febbraio a Konduga: almeno. Il 15 febbraio attacco a Izghe:Raid notturno militare con incendi:Attacchi Fulani in villaggi cristiani: tra, migliaia di sfollati.Tra giugno 2015 e giugno 2018, i miliziani Fulani hanno ucciso, mentre complessivamente, affiancati dada Boko Haram.1° settembre 2024, Yobe:durante raid jihadisti contro villaggi. Il 16 settembre,(pastori inclusi) in Kaduna.Attacco combinato (bomba e sparatoria) alla chiesa St. Francis Xavier:), attribuito all’ISWAP.Fulani e jihadisti uccidononel Medio-Belt, segnalato da Genocide Watch.Nel solo 2022, jihadisti hanno ucciso; da2023:Dicembre 2023: attacchi nel Plateau (Middle Belt) con almeno(alcune fonti parlano di).Tra, scontri Fulani–agricoltori hanno fatto oltre(Palm‑Easter): in Plateau(2 aprile),(13 aprile), totale oltretra marzo e aprile.: successive azioni Fulani–jihadisti causano(27 maggio, Benue); a inizio giugno:su più siti.Media inglesi e statunitensi, oltre a testate internazionali indipendenti, riportano questi dati. In Italia non se ne parla. Si manipola la gente per portarla in piazza pro-Gaza, pro-Islam e pro-Immigrazione incontrollata.Motivi di questi massacri sono riconducibili alla religione e alla Sharia. Altri motivi sono più: conquistare la. La povertà, inoltre, è un motivo collegato: molti ragazzi, in stato di povertà, vengono arruolati dalle milizie islamiche.Da specificare inoltre che la Nigeria è divisa:, con il Middle‑Belt spartiacque culturale.Considerato ciò che accadeche le autorità italiane non facciano entrare nel nostro paese musulmani provenienti dalla Nigeria. Sarebbe ancora meglio - secondo quanto si legge sui social (vox populi) -Per quanto ci concerne ci spiace per la situazione del popolo palestinese ma è anche vero che noi non andremo mai a manifestare in strada con le bandiere della Palestina o di altri stati a maggioranza islamica. Lo faremmo per i cristiani della Nigeria., nota giornalista e scrittrice,non solo come religione, ma come sistema politico e culturale. E noi siamo d'accordo con lei.Purtroppo parte della politica europea è miope.