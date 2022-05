"Non dare armi all'Ucraina". Un messaggio condivisibile ma il punto è un altro: come avrebbero dovuto e come dovrebbero difendersi gli ucraini dall'aggressione russa? Nessuno lo spiega.

La guerra non piace neanche a noi di Assud. Siamo per la pace. Sia chiaro. Allo stesso tempo, però, siamo dell'idea che l'occidente debba inviare armi all'Ucraina per consentire ad una nazione invasa - senza motivo - di difendersi.



Sentiamo ogni giorno opinionisti e politici ripetere il messaggio, che è lo stesso di Putin: "non dare armi all'Ucraina". Dal lato russo, però, non abbiamo sentito messaggi di pace o di "fine della guerra" per cui il dubbio che rimane è sempre uno: il popolo ucraino come dovrebbe difendersi dalla vigliacca aggressione dei russi? Con le pietre?



Siamo chiari:è paura, è lacrime, disperazione, è sangue e morte. Non c'è nulla di bello o di eroico nella guerra. E questa in Ucraina è una guerra che si poteva risparmiare a tutti poiché i disagi per gli europei non sono pochi., la Nato non voleva attaccare la Russia, gli Stati Uniti non volevano attaccare la Russia, l'Italia stessa è sempre stata amica (anche troppo!) della Russia.La "sindrome da accerchiamento" di cui i russi soffrono è ormai una scusa patologica che serve a giustificare la nostalgia per l'ex URSS: la grande madre Russia non c'è più ma i russi non se ne sono ancora accorti.

. Non si vedono altre soluzioni all'orizzonte: la pace non la vuole praticamente nessuno dei due contendenti.Forse dal lato occidentale,. Gettare benzina sul fuoco è facile quando il problema non tocca la tua Nazione.I nostri politici e i nostri media, probabilmente, potrebbero tenere un atteggiamento più distaccato dalla propaganda: sia targata USA sia targata Russia. Stare sempre lì a fare "muro contro muro" non serve niente.Incredibile poi comementre gliL'Italia è quel Paese che nella Letteratura Distopica potrebbe essere definito come "".