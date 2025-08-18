Un'app che permetta di consultare più facilmente il blog di Assud.it.
Per facilitare l'installazione, consumare pochissime risorse dei dispositivi degli utenti (spazio e memoria tra tutte che vengono intaccate in maniera irrisoria, si è optato per una PWA (Progressive Web App).
Non serve cercarla sugli store di Apple o Google perché la PWA è praticamente integrata nel sito web.
Come si installa?
1) Apri il sito www.assud.it
2) Apri il menu del browser che usi (Chrome, Firefox, Safari o altro)
3) Cronologia --> Cancella ma fai attenzione a cosa cancelli (non eliminare le password salvate)
4) Torna al menu
5) Clicca su Aggiungi alla Schermata Home
6) Si apre una finestra di installazione (potrebbe chiedere Installa App o Installa Scorciatoia e scegli App).
7) Sulla home del tuo smartphone appare l'icona con il logo di ASSUD.it.
