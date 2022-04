Che l'Italia, e non è l'unica in Europa (vedi la Francia), fosselo si sapeva. Non si pensava, però, che potesse essere così tanta e così violenta.Opinionisti in tv, sui giornali, su internet e in radio rilanciano i. Sconcertante.E così vediamo Putin seduto al "tavolo delle buone notizie" che confabula con il suo ministro della difesa sulla caduta di Mariupol (notizia smentita da Stati Uniti e altre nazioni occidentali).Si tratta di un. Un teatrino con cui Putin può avvicinarsi alle celebrazioni del 9 maggio.Un po' come aver diffuso la notizia che la nave da guerra Moskva sia "affondata" e l'equipaggio sia stato tratto in salvo. Falso. E' stata affondata e molti marinai sono morti (basta cercare sui VKontakte, il social russo e leggere i post delle mogli dei marinai). Un altro Kursk.In realtà: in Ucraina ha già perso la faccia e la credibilità. Questa guerra ha ridimensionato l'idea di forza e grandezza che la stessa propaganda aveva diffuso. Abbiamo visto un popolo, quello russo, che sta perdendo migliaia di giovani mandati allo sbando (al fronte, a morire). Soldati russi che stuprano donne e bambini. Soldati russi che sparano a donne, anziani e bambini. Soldati russi che sparano persino a cani e gatti.La Russia ha dato mostra di disumana ferocia e inutile violenza. E nonostante questo non riesce a chiudere questa partita. Sebbene opinionisti e amici di Putin si perdano in lodi e difese sperticate quanto inutili.L': economico, sportivo, sociale. Una sconfitta per tutti i russi che continuano ad abbeverarsi colpevolmente alla propaganda del loro leader.

L'. Nessuno che ha assaggiato il gusto della libertà riesce a privarsene.E, dunque, gli opinionisti putiniani stanno perdendo le staffe. In tv gridano perché nessuno li ascolta e li prende sul serio. Solo quella fetta di popolazione piùche crede ancora che chi siede su una sedia in uno studio televisivo sia una persona importante.E così vediamo gente in tv che sbraita e accusa: "La guerra l'ha voluta la Nato". Dunque anche l'Italia che della Nato fa parte? E qui. Di fake news ne abbiamo lette, durante questi due mesi di aggressione e sistematico genocidio del popolo ucraino, in quantità industriali e di molte abbiamo quasi riso per non piangere.L'occidente, la Nato, l'Europa: ma quando mai è stato dichiarato di voler fare guerra alla Russia?. Non ha funzionato.Putin pensava di poter fare tutto ciò che voleva dopo aver coltivato e sovvenzionato tanti "amici". E ha sbagliato i suoi calcoli.Putin, invece di punire i propri generali e consiglieri, dovrebbe punire se stesso poichéproprio lui.