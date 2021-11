C'era una volta il Rock. Oggi, per la propaganda e la pubblicità, il rock lo fanno ventenni che imitano le star degli anni '70. Quelle che il rock lo hanno fatto davvero.

Va bene.e siamo "i" e contrari all'e per l'uso ipocrita delle parole.. Non ci interessano proprio e neanche le citiamo tanto non hanno bisogno del nostro giudizio o del nostro parere. Presto, probabilmente, saranno fagocitate anche loro dai discografici. Raggiungere il successo è merito di chi vuole fartelo raggiungere. Mantenerlo, vedremo.perché - quelli che per decenni sono state "bandiere" - oggi non sono "politicamente corretti". Ah, maEcco,. Non sanno neppure cosa sia la trasgressione.E se non capite, si voi lettori, che. Forse non conoscete il vero rock. Forse siete solo troppo giovani e non conoscete altre band di qualche anno fa.



Sostieni l'informazione libera di Assud



1) Fai una donazione

2) Acquista un banner pubblicitario (contattaci)

3) Fai un acquisto su www.harleystiitalia.com

4) Condividi questo articolo

5) Seguici su Facebook



CLICCA E DONA CON PAYPAL

Assud non percepisce contributi pubblici per l'editoria, non riceve denaro da lobby e nessun giornalista è iscritto a partiti politici. Privandoci del denaro, gestito da politici o da affaristi, riusciamo a mantenerci liberi e indipendenti.









A noi che siamo cresciuti a pane e Led Zeppelin, Deep Purple, Iggy Pop, Ac/Dc, Pink Floyd, Jethro Tull, Ramones, Uriah Heep, Motorhead, Kiss, The Doors, e tantissime altre band (dal rock al metal e non solo sia chiaro) le band di oggi, fatte da ragazzini viziati della parte "bene" della città, non la danno a bere. Dov'è il loro rock?. Ed essere rock non vuol dire andare sul palco a torso nudo (cosa già fatta migliaia di volte in passato).diventate famose grazie all'esposizione mediatica.(se capite) e puoi essere rock anche se insegni letteratura alle scuole superiori.Non si è rock soltanto a parole o perché nella band si strimpellano un paio di chitarre elettriche. Capirai.Va bene, i gusti son gusti ma se non avete gusto non è colpa nostra.