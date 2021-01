Medico di Siracusa, vaccinato 6 giorni fa, è positivo al Covid. E le scuole dovrebbero riaprire il 7 gennaio in quadro generale non positivo? Stiamo scherzando?





Riaprire le scuole tra pochi giorni? Ma a Roma stanno scherzando i nostri governanti ? Persino una dottoressa vaccinata, di Siracusa, risulta positiva al virus Covid e - riporta l'Ansa - sarebbe addirittura ricoverata. E allora di cosa si parla?



L'impressione è che si vada a tastoni, alla cieca. Senza un programma, senza idee. Si va a proclami, sondaggi e propaganda. Hanno fatto mille annunci di riapertura e adesso vogliono mantenerli ad ogni costo. La politica, invece, richiede cautela in certe situazioni.

. Se si consente di fare assembramento in ogni scuola d'Italia allora si riaprano ristoranti, locali, bar, locali notturni, sale bingo, discoteche e si elimini quello sciocco sistema delle regioni colorate.Che senso avrà avere, come si prospetta (ma tutto pare lasciato al caso per cui non si sa niente di preciso), da giorno 7 gennaio un tot di regioni rosse ma le scuole aperte? Appare una decisione senza criterio e senza motivazione.. Sono loro ad averperché il virus si diffonde senza tregua (sempre melodrammatici) e poi vogliono riaprire le scuole.Non ci vuole molto a capire che hanno chiuso i ristoranti e i bar - dopo che i gestori e i proprietari hanno speso un sacco di quattrini per metterli a norma (quelle norme volute dal Governo Conte, sic!) - per cui

Ci hanno detto che la salute pubblica è il bene superiore. Ce lo hanno ripetuto fino alla nausea. Hanno usato strumenti al di fuori della Costituzione, come i DPCM che non sono leggi ma regolamenti amministrativi. E alloraI siti web delle Agenzie di Stampa sembrano bollettini di guerra: snocciolano numeri di contagi e morti in decine di articoli. E la scelta del Governo Conte è quella di riaprire le scuole. Perché?Ci hanno detto che i ragazzi hanno bisogno di socializzare. Giusto. Gli adulti, invece, no? Gli adulti che lavorano ogni giorno, fanno fronte a decine e decine di responsabilità non hanno diritto a un aperitivo con gli amici o ad una sera a teatro o al cinema (dove i posti sono ridotti e i controlli sicuri?).Troppi video sui social network di medici, complottisti, cittadini comuni e poca esperienza politica da parte di chi governa.In soldoni il virus è sicuramente un problema da risolvere.Noi cerchiamo di analizzare e presentare un'idea che non sia solo quella di Governo o di Partito. Non pubblichiamo veline e comunicati stampa. Non abbiamo tessere di partito. Non abbiamo bisogno dei contributi pubblici. Non dobbiamo vendere copie di giornale.Il nostro precedente articolo sulle inutili zone rosse durante il Natale non era sbagliato. I contagi aumentano e le situazione non è migliorata. Perché avevamo ragione noi? Perché non viviamo di sondaggi quotidiani e non seguiamo l'onda. Cerchiamo di ragionare sui fatti.Come abbiamo scritto qualche tempo fa - ma scriveremo meglio di questo scenario - dopo il 31 luglio 2021 tutto finirà come per magia o quasi.