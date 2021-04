I lavoratori, gli imprenditori, del settore privato, non ce la fanno più. Bisogna togliere quella ingiusta stupidaggine che è il coprifuoco, far riaprire con protocolli di sicurezza e non chiudere più.

Noi di Assud cosa diciamo da sempre, dall'inizio della pandemia? Che si deve(che non ha davvero senso),, far- riaprendone le attività -Davvero non ha senso riaprire un ristorante per farlo richiudere dopo una settimana.che continua a prendere decisioni senza senso e senza fornire dati scientifici come prova a supporto: supermercati stracolmi di gente e bar chiusi. E il criterio logico quale sarebbe? Ed è solo un esempio.. Sembra uno di queiin cui si fannoper valutare il comportamento della gente e le reazioni alle privazioni e alle ingiustizie.Nel libro del ministro Speranza, "Perché Guariremo" (libro mai arrivato nelle librerie poiché la seconda ondata del Covid lo rese inutile), si legge «Credo che, dopo tanti anni controvento, ci sia davvero una nuovasu basi nuove», e poi ancora «Sono convinto che abbiamo un’opportunità unica per».Il Covid 19 e la pandemia sarebbero una opportunità? Da brividi. Nel senso più ampio la frase dovrebbe significare che il Liberismo sfrenato, che ha governato per anni, non è stato in grado di affrontare le problematiche: "il mercato non è in grado di risolvere tutto".

modello orribile

: è un modello fortemente fondato sudi stato (ristori, sostegni e porcherie simili). Siamo quasi a maggio: non ha più senso tenere tutto chiuso.ma con orari consoni alla loro attività: per un disco bar o un locale notturno è impossibile aprire e chiudere alle 22. Di solito alle 22 si apre.Servonocerti, accessi controllati e la garanzia che le attività non dovranno chiudere di nuovo.Finora non è stato fatto niente a parte bonus monopattini, bonus vacanze, banchi a rotelle. Siamo indietro con i vaccini.Niente è stato fatto per mettere in sicurezza le scuole e per garantire trasporti sicuri agli studenti.Hanno discusso per giorni e giorni se il coprifuoco dovesse passare dalle 22 alle 23: