AstraZeneca: continua quello che sembra essere un boicottaggio bello e buono. Quasi nessuno, quando va in farmacia, si informa sui farmaci che deve assumere: li prende e basta. Il direttore di Assud: il 15 giugno la seconda dose di AstraZeneca.



Sembra proprio. Almeno questo è un pensiero che mi è balenato in testa. Non capisco perché si parli sempre e solo di questo vaccino. Mi domando cosa la gente comune, non specializzata in farmacologia o che non ha studiato medicina, capisca di questi argomenti: tutti scienziati.In tutta la mia vita ho sentito raramente, tra amici al bar o in pizzeria, parlare di farmaci e di eventi evversi.Ovvio che a qualcuno interessava scatenare il panico contro AstraZeneca facendo leva sulle paure, sui timori e sull'ignoranza della gente. Forse qualcuno ha interesse a mantenere l'emergenza? Qualcuno vuole boicottare il vaccino inglese (dopo la Brexit)? Qualcuno ha interesse a vendere altri vaccini a prezzi più alti di AstraZeneca che viene venduto a prezzo di costo (dunque molto più basso degli altri) perché prodotto da una Università (Oxford)?Chi lo sa.. La certezza è che la gente si è fatta spaventare senza motivo. Molti di noi, compreso io, sono vaccinati contro il coronavirus dell'influenza ma non sanno neppure chi abbia prodotto il vaccino. Io, ad esempio, non so chi abbia prodotto il siero che mi è stato iniettato lo scorso novembre 2020. E neanche mi interessa.Alla confusione contribuisce anche la: prima si poteva iniettare agli under 55, poi agli under 65, adesso è consigliato agli over 60 ma basta avere più di 18 anni per poterlo ricevere. Così la gente non capisce più.

Ovviamente andrò: me la farò iniettare senza problemi. Come ho già fatto con la prima dose.Vi ricordo che. Sono stato sempre bene. Non vedo perché non dovrei farmi inoculare la seconda dose.Io non sono un medico e non posso dirvi cosa fare. Posso dirvi di ragionare e di pensare. Quando mai è stata fatta una campagna mediatica così grande contro un farmaco?Decidete cosa sia meglio per voi. Io andrò aa vaccinarmi. Io voglio tornare alla normalità: