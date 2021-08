Dalilservirà per accedere a qualsiasi tipo di(bar, ristoranti, pub, osterie e similari)Vero è chema, evidentemente, la resistenza ai vaccini ha spinto chi governa ad estenderne l'applicazione. Legittimo.? E' una scelta. Non perderemo tempo a discutere se giusta o sbagliata.che nei luoghi al chiuso (elencati sopra) i No-Vax non potranno accedere. Il rischio se lo accolla il gestore dell'attività che può anche essere No-Vax, ovvio.Ci sono già moltissimi ristoratori, ad esempio, che non faranno accedere nei locali i clienti privi di Green Pass. Altri, invece, hanno dichiarato che apriranno a tutti. Rischiano sanzioni e lo sanno bene.La. Ragionamento da ignorante, infatti.La "libertà", è un concetto relativo che può essere inteso come "la" e anche "non fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a te".

Non vuoi vaccinarti ed allora accetti che il Governo (magari hai anche votato per quei partiti) metta delle restrizioni perché(palestre, bar, piscine, ristoranti). Non volete il vaccino, state fuori.? Di avere una visione diversa della "Libertà"?e adesso, dovrebbero rischiare ancora?Questo non è il concetto più elevato di "Libertà" e nemmeno il più profondo.come quello inutile e non costruttivo che si è visto in tante piazze in cuiQuando tanta gente si raduna per esprimere un unico concetto può anche significare che la "Libertà" proprio in quel posto non ci sia altrimenti ci sarebbero anche idee diverse.. Possono piacere oppure no. Io sono vaccinato e, come ho scritto tante volte, quelle regole non le accetto tutte.Ognuno può informarsi come vuole ma quando sento dire che "nei vaccini ci sono microchip, aghi, pezzetti di ferro" perché "ho visto un video su un sito". Ciarlatani, complottisti, troll del web, ce ne sono a migliaia.. Avere tecnologia con cui potersi informare richiede, comunque, competenze: e molti non le hanno.e, anzi, che le faccia pensare meno di quanto non facciano già.Qualcosa, prima del 6 agosto, comunque potrebbe cambiare nelle regole per il Green Pass.(anche se i punti 2 e 5 difficilmente passeranno):1) Esenzione Green Pass per minorenni2) Autocertificazione per clienti bar e ristoranti3) Esenzione Green Pass per fiere e sagre all'aperto4) Esenzione Green Pass per servizi interni agli alberghi5) Nessun vincolo per i mezzi di trasporto.Potete fare a meno per un po' di una pizza, di un film o della palestra.che non hanno scritto loro.Anche i gestori dei locali devono essere "".