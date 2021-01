Covid 19 - Riaprire locali e palestre garantirebbe controlli più efficaci

Tanti ristoratori riaprono i battenti dei loro locali il 15 gennaio. Troppe spese, pochissimi incassi e ristori ridicoli dal Governo. Riaprire permetterebbe più controlli.



La caccia alle streghe contro la(ma quale che tutto è chiuso?) deve finire. Dal Governo italiano si continua ad additare ristoranti e bar come luoghi di contagio ma è ormai chiaro a tutti che non sia così.Affittare una villa o un capannone per organizzareal di fuori delle regole dei DPCM: al massimo è incoscienza e voglia di divertirsi un po'.Chiunque voglia riunirsi con gli amici, in casa o in un altro posto, impiega 5 minuti a cucinare due spaghetti ed eventualmente portarli con sè.La decisione di non consentire anche l'asporto è una palese mancanza di idee. Così come quelle di chi invoca il lockdown solo per dimostrare, probabilmente, di avere un qualche potere.Tanti ristoranti riapriranno il 15 gennaio. Alcuni per protesta (senza consentire ai clienti di pranzare o cenare) altri faranno servizio.

E' evidenteChi è costretto a tenere la saracinesca abbassata e la bottega chiusa non guadagna e non può vivere.Molti di loro hanno percepito, se li hanno percepiti,. Non è ammissibile obbligare la gente a non lavorare e non ripagarli in modo coerente con quello che era il loro fatturato.Noi crediamo, al contrario, che i locali come- se ben gestiti -in quanto ormai i gestori hanno compreso l'importanza delle regole.Ci chiediamo cosa sia più corretto. Meglio partecipare ad una festa, dentro ad un capannone o una villa, senza controlli di alcun tipo o sedersi al ristorante rispettando le regole come distanziamento sociale, uso di disinfettanti e gel? Bere un aperitivo alle 19 seduti al tavolo di un bar non è meglio che riunirsi in 15 dentro una stanza di 16 metri quadrati senza indossare mascherine?L'ultimo periodo trascorso in, narriamo la nostra esperienza personale per fare un esempio, era un continuo spruzzare disinfettanti su attrezzi e macchinari: prima e dopo l'esercizio. Indossare la mascherina, cambiare le scarpe all'ingresso e all'uscita disinfettando quelle che venivano cambiate.Attrezzi e macchinari sono stati distanziati e le sale adibite a funzioni e allenamenti differenti.Accessi su prenotazione e numero ridotto di utenti. Orario di allenamento limitato a tutti per consentire a più persone di allenarsi.Come questo possa non bastare non è chiaro.. E non sappia quanta gente lavora come indotto intorno a questi settori. Tutta gente che non sta fatturando da mesi.Se un bar o un ristorante o una palestra non rispetta le regole allora si punisce in modo severo. Non si può punire tutti a priori.L'impressione è che qualcuno consideri i gestori come "evasori" che hanno soldi da parte per cui possono stare chiusi senza problemi. Non è affatto così.Si continua a colpire tutti in modo immotivato. Non è equo e non è giusto.D'altro cantodalle persone. Lì dove migliaia di prodotti vengono toccati migliaia di volte al giorno e non vengono disinfettati (sarebbe impossibile) va tutto bene. Il contagio non avviene? (ma va!).Invece di chiudere e ridurre gli orari bisognerebbe, come diciamo da mesi, riaprire tutto e dare la possibilità - a chi vuole - di far la spesa anche di notte (nei supermercati che vorranno rimanere aperti).Riaprire e spalmare nelle ore della giornata l'afflusso di clienti e non tenere tutto chiuso favorendo, in fondo, le riunioni "abusive".. Di politici che non sanno trovare soluzioni ce ne sono stati anche troppi in Italia.