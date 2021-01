Il coronavirus vi fa provare ir requietezza, agitazione, irritabilità, aggressività, delirio, delusione, collera, incubi, allucinazioni, psicosi? Colpa del Covid 19 oppure avete chiesto al medico le "goccine" per dormire?





Da quando siamo in pandemia è aumentato, purtroppo, a dismisura il ricorso a. Tra le persone che conosciamo ce ne sono tantissime che, per riuscire a non sentire più ansia e stress fanno ricorso a famosi e conosciuti farmaci.Con il Covid 19 sono aumentate anche le. Amiamo definirli. Stati di alterazione e di rabbia improvvisa che diventano litigi.Sappiamo con certezza che talvolta alcune di quelle. Dice che lo fa per dormire ma non capisce che, osservandola dall'esterno, la si vede trasformare:Il problema più grave rimane la. Chi ha avuto esperienze dirette sa e comprende di cosa stiamo argomentando.Da quando siamo in pandemia queste situazioni sono aumentate e sono aumentati i litigi senza senso che rendono la vita impossibile quando si sta obbligati in casa.

Per riportare la persona ad una condizione di, al fine di poter sostenere minime discussioni plausibili senza gridare o sfasciare mezza casa, bisogna chee trovare un valido sostituto - possibilmente naturale - a quelle che diventano vere e proprie crisi di astinenza. Sì perché, osservando dall'esterno, chi non assume quelle sostanze - si rende conto che l'altra persona sembra essere un drogato alla ricerca della dose.Sicuramente è un paragone forte ma certi comportamenti sembrano essere molto simili.Il medico di base che prescriva "le goccine per dormire" dovrebbe assicurarsi, e siamo sicuri che tanti lo facciano, che i suoi pazienti non presentinoTra ia base di Melissa, Tiglio, Valeriana, Echinacea . Si può anche assumere dellache favorisce la transizione verso il sonno.Esiste anche in commercio la: quella legale senza THC ma con il CBD (cannabidiolo) che haLa canapa terapeuticae dunque non è una droga (neanche leggera) per cui se ne può trarre solo beneficio e(chiamateli psicofarmaci).Il Covid 19, per tante aziende del settore farmaceutico, è diventato una fonte inaspettata di business.