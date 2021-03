Controsensi: da un lato la pandemia muove montagne di quattrini e dall'altro ci sono tantissimi lavoratori che non ricevono ristori adeguati e sono costretti inspiegabilmente a non poter lavorare.

Lavorare è un diritto costituzionale e continuare con le chiusure, dopo un anno, non è più accettabile.



Vaccini, mascherine, camici, ventilatori polmonari, banchi a rotelle, ospedali attrezzati in tempi brevi, macchinari, siringhe e chi più ne ha più ne metta., ovviamente e non c'è nulla di male se fatto onestamente,E mentre, inspiegabilmente, ici sono pochi privilegiati che gestiscono e spendono montagne di denaro pubblico. Ci sono inchieste in certi casi ma, del resto, quando sono in ballo così tanti soldi può capitare che anche qualche truffaldino riesca a inserirsi nelle trattative.Al di là delle inchieste, che non ci interessano poiché alle indagini pensano i magistrati, si nota come in gioco ci siano miliardi di euro, miliardi di dollari e miliardi di denaro di qualunque valuta.E se da un lato ci sono i miliardi, dall'altro ci sono. Viene da pensare ai lavoratori dello(da quelli che lavorano alla realizzazione di un film a quelli che lavorano in teatro e al cinema), a quelli di, a quelli diche da un anno hanno visto i loro affari giungere a livello del pre-fallimento (se non hanno già chiuso). Parliamo dell'indotto?Montagne di denaro che non hanno prodotto nulla di stabile. I ristori non arrivano e quando arrivano non bastano. Il lavoro non si trova, affittare una casa è diventata una missione impossibile, chiedere soldi in prestito alla banca è una utopia in molti casi.

Oltre, e vedrete che ci daranno ragione a breve,(seconda, terza, quarta) e con questa ulteriore chiusura dal 15 marzo ad aprile si prepara la strada alla quinta ondata.Bisogna vaccinare e: diluire i tempi di apertura non ridurli.Consentire ai ristoranti e ai locali di aprire fino a tardi in modo da diluire la presenza degli avventori; consentire ai supermercati di aprire 24h (ove possibile) per evitare la ressa quotidiana (spesso priva di qualunque forma di controllo... andate a fare la spesa e poi mi dite); la scuola bisognava farla su due turni (duplicando le aule per dimezzare gli studenti ossia su 24 alunni: 12 al mattino e 12 al pomeriggio. I soldi pubblici potevano servire ad assumere docenti e non a comprare inutili banchi a rotelle).Montagne di soldi spesi, talvolta, davvero male e chissà con quale idea di fondo. Banchi a rotelle... ma perché?E' logica: se si consente di andare solo al centro commerciale o solo in centro (per poche ore) è ovvio e banale che tantissime persone si riverseranno in quei luoghi., come accade durante l'influenza (nel 2017-2018 alla 2 settimana ci fu un picco di 1474 casi ogni 100.000 abitanti e nessun lockdown nonostante morti e ricoveri ospedalieri), è la soluzione.Continuare aDopo un anno vuol dire che non si sa cosa fare, che, che, che non c'è il coraggio.. Niente.In molti Paesi si convive con il virus e con. Perché in Italia non si può?Quello alanche perché si sono dimostrate una scelta fallimentare.