#VARgogna è uno degli hashtags trend di Twitter. Dopo la partita tra Juventus e Salernitana, il cui risultato è stato deciso dal VAR e non dalle squadre in campo i veri tifosi di calcio sono insorti sui social. Il VAR, se funziona così, non serve a nessuno: sarebbe meglio toglierlo. E le scommesse che sono saltate chi le ripaga? Dove sono le associazioni in difesa dei consumatori?

. Ed è quanto emerge ancora una volta con ile ancora una volta in occasione di una partita - sarà un caso? - della Juventus.e di qualunque squadra,. Già perché, qualunque squadra sia in campo,

Il primo caso lo abbiamo visto inin cui il VAR è intervenuto dopo 70 secondi (tantissimo tempo) per assegnare il rigore (poi calciato malamente) ai viola. ComunqueIl culmine si raggiunge nell'incredibile partita tra. Da dire, per non sembrare dei tifosi, cheQuel calcio noioso, fatto di passaggi al portiere, che faceva arrabbiare Cristiano Ronaldo.

Il dubbio allora è: il guardalinee ha visto o no?

Da dire subito chee, invece, ha ingiustamente pareggiato con l'arbitro che alla fine espelle un po' di Juventini che giustamente protestavano (e avevano ragione da vendere).(ma come mai?)il tocco di mano di Candreva per cui il suo gol è stato convalidato.che il gol di Milik era regolare, che Bonucci era in posizione regolare, che Candreva teneva tutti in posizione regolare.E come si spiega a coloro i quali avevano scommesso sul 3 a 2 per la Juventus che il VAR non ha visto che Candreva teneva tutti in gioco?per verificare quante scommesse sono saltate per quanto incredibilmente accaduto in questa assurda partita.. La sconfitta, però, deve venire dal campo.Si tratta di supposizioni e complottismo per cui sono cose che lasciano il tempo che trovano.Ad ogni modo, quello del VAR,perché le decisioni arbitrali condizionate dall'uso errato del VAR possono "colpire" tutte le squadre. In questo modo il calcio non è più divertente e non è più un piacere.

Quello che è accaduto in Juventus-Salernitana rende poco credibile il mondo del calcio. Toglie fiducia nei tifosi e li allontana.Dall'AIA, in una nota dicono che il VAR non aveva le immagini di Candreva. Il VAR non ha le immagini del campo? Davvero? Ma è incredibile e inaccettabile.Torna alla mente una Juventus-Inter in cui mancano le immagini del VAR per un rigore.mentre l'errore gravissimo con l'impiego di telecamere e tecnologia non è accettabile e il dubbio della malafede rimarrà sempre.