P.A.R.L.E.R., siamo costretti a scriverlo così per non finire nella rete della censura di Google, Facebook e Twitter. Un sito viene messo online, di solito, da chi lavora nella piattaforma per motivi interni tipo aggiornamenti software. Troppi media italiani quando si tratta di informatica, web, tecnologia lasciano un po' a desiderare.P., invece,da cui si poteva scaricare l'app.che realizzava P. e non solo il social network.Un social può piacere o no macome questa non è degna di un paese come gli Stati Uniti che ha, evidentemente, raccontato la favola della Grande Democrazia Occidentale. L'avvento del web e dei grandi social network e dei grandi colossi del web ha concluso quel racconto:e di pensiero.

Basterebbe leggere le parole del fondatore e sviluppatore di P. - John M.a.t.z.e. (scriviamo così per non finire nella maglie della censura) per capire che si è trattato di un attacco in grande stile: rapido ed efficace.Non solo i big del web:. Sembra che i dati degli iscritti al social siano stati prelevati (per creare un database di persone scomode?").L'attacco hacker pone: i nostri dati sono sicuri? Se vengono rubati che fine faranno? A chi serviranno? Cosa faranno delle nostre vite? Useranno le nostre informazioni per colpirci in qualche modo. Ciò che accade in P. è proprio questo.Usare un Social Network imporrebbe delle responsabilità a chi lo usa ma tanta gente non ha ancora capito che sta regalando informazioni su di sé a persone senza scrupoli.I temi trattati su quel social non ci interessavano (complottismo e roba del genere) per cui non lo usavamo ma non per questo deve essere chiuso. Non crediamo che su 4 milioni di iscritti tutti fossero terrapiattisti (per fare un esempio).Per decretare la fine di una piattaforma basta non usarla.