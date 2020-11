Ilo. E' chiaro ed è sotto gli occhi di tutti. Continuare a tenere chiuse le attività in questa non più accettabile situazione da lockdown non ha senso.. I ristori, che dovevano arrivare a tutti (escluse le categorie "dimenticate"), non sono arrivati.o e la favola del cibo da asporto è per bambini creduloni. Lo sanno anche i muri che con l'asporto non si pagano le spese.Parliamo di agenzie di viaggio? Parliamo di impianti e di località di villeggiatura? Parliamo dei pub e di città come Catania dove la vita notturna è parte fondamentale dell'economia della città?E leContinuare con il. Continuare a tenere tutto chiuso non ha senso.

Lo sappiamo tutti che lama perché spendere? Non si poteva investire nell'assunzione diNon si poteva spendere quei soldi per? E non si poteva spendere per migliorare i trasporti?No, hanno comprato, pagandoli centinaia.E i docenti cui non hanno neanche dato strumentazione adeguata? Ci sono scuole in cui internet fa pena, i computer non funzionano ed i docenti devono - perché sono eroici come medici e infermieri - usare i propri tablet, i propri computer, pagarsi i giga internet per navigare.Però sono stati comprati i banchi con le rotelle.Bisogna convivere con il Covid-19. Bisogna, eventualmente, punire chi non rispetta le regole di sicurezza anche con la chiusura delle attività ma non chiudere tutto senza senso.Per anni i nostri politici hanno praticato. Hanno chiuso ospedali a raffica. Adesso chiudono in casa noi a causa di scelte politiche scellerate.

Se sei d'accordo con quanto scritto in questo articolo condividilo sui tuoi social con i tuoi amici.







Non si gioca nè con la salute nè con la formazione. Ne va del futuro del Sistema Italia., che tanto bene avevano fatto a marzo adessoBisogna avere coraggio. Bisogna riaprire tutto e tutelare le fasce più deboli con orari di apertura riservati, ad esempio, agli anziani.E basta con coprifuoco e orari assurdi.