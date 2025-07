Docente di scuola pubblica con contratto scaduto il 30 giugno 2025?e fallo velocemente per non perdere giorni, e quei pochi euro che vale, di "disoccupazione".Scadenza contratto 30 giugno 2025, dunque. Saranno pagati dal nono. Per non perdere denari, pochi ma utili in un periodo in cui lo Stato fa poco per i docenti precari,. Prima si presenta e meglio è. Presentarla presto potrebbe far rientrare il docente in un pagamento a luglio (poche centinaia di euro ma meglio di niente).

. Basta accedere con lo SPID e nel modulo di ricerca cercare NASPI. Scegliere, tra le risposte, quella di. Utilizzare il servizio come(se non volete ricorrere ad un patronato o a un caf) e andare a rispondere ad una serie di facili domande.Tenete con voi i vostri dati: codice fiscale, email, telefono, iban, data di inizio contratto e data di fine. Il sistema vi farà una serie di domande che mirano a ricostruire eventuali altri redditi che possano far rifiutare la domanda di NASPI o ridurre l'importo spettante.Si compila facilmente. L'ufficio di riferimento sarà quello della vostra provincia.In caso non riusciate a presentare la domanda recatevi presso un CAF, un patronato o un sindacato.

e attendere. Per la trasmissione all'ufficio competente e l'accoglimento della domanda possono trascorrere anche dieci giorni.(cercando STATO DOMANDE) o dal CASSETTO FISCALE e aspettare il primo pagamento (Cassetto fiscale --> pagamenti).Qualora la domanda sia stata compilata nei primi giorni di luglio l'avente diritto dovrebbe ricevere un primo pagamento (pari a sette giorni di luglio). Il secondo ad agosto (per 14 giorni di luglio). Primo pagamento intero a settembre.Ovviamente questo schema potrebbe cambiare qualora la domanda sia stata presentata dopo i primi 8 giorni di luglio.nel mese di riferimento (a luglio pagare luglio) poiché, oltre ad essere tappabuchida pagare. E, invece, ogni anno vengono scaricati per mesi.