Scuola: 215 mila insegnanti e operatori scolastici non sono ancora vaccinati. A settembre la scuola sia in sicurezza.





Per settembre tutto deve essere pronto per evitare rischi derivanti da varianti Covid e, soprattutto,L'insegnamento in(Didattica a Distanza) può anche funzionare ma. I giovani hanno bisogno di studiare, di fare delle verifiche, di socializzare tra di loro, di ridere, scherzare. E devono anche imparare a stare in compagnia e a rispettare le regole della scuola.I giovani, insomma, hanno bisogno anche di essere formati alla vita di ogni giorno e non solo di studiare approfittando, capita, della distanza per copiare da siti web i loro compiti per casa.

Sostieni l'informazione libera di Assud



1) Fai una donazione

2) Acquista un banner pubblicitario (contattaci)

3) Fai un acquisto su www.harleystiitalia.com

4) Se una pubblicità ti interessa cliccala

5) Condividi questo articolo

6) Seguici su Facebook



CLICCA E DONA CON PAYPAL

Assud non percepisce contributi pubblici per l'editoria, non riceve denaro da lobby e nessun giornalista è iscritto a partiti politici. Privandoci del denaro, gestito da politici o da affaristi, riusciamo a mantenerci liberi e indipendenti.





Non si sono vaccinate circa. Non sono moltissimi ma è necessario ridurre questo grande numero di persone., sull'assenza di studi nel tempo, sulla "sperimentazione di massa"Per avere dati certi su un farmaco possono volerci degli anni. E' anche vero che la quantità enorme di denaro speso dagli Stati per far sviluppare i vaccini può aver dato un boost, una grande spinta, alla ricerca scientifica.La scuola, come gli uffici pubblici e le strutture sanitarie (pubbliche e private sovvenzionate), dovrebbe. Per rispetto del cittadino utente. Non si parla della professionalità degli operatori - non è questo il tema. Un servizio in un luogo pubblico dovrebbe essere sempre sicuro per il cittadino. Almeno in linea di principio.(quando è stato loro chiesto) e hanno completato gli ultimi mesi dell'anno scolastico appena concluso in sicurezza. Perché in fondo anche loro sono eroi e non hanno percepito premi in denaro o stipendi da favola come altre categorie.. Il tempo per organizzare il tutto c'è: trasporti e vaccini. Non c'è tempo da perdere.