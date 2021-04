Il 6 aprile a Roma, e in tante altre città d'Italia, migliaia di ristoratori, di titolari di palestre, titolari di negozi e attività commerciali hanno manifestato per chiedere la riapertura ma su tanti media la notizia non c'è.



Incredibile. Cercando su tanti siti internet di informazione la notizia della grande protesta a Roma, e in tante altre città d'Italia, non si trova. Semplicemente non c'è.Sebbene. Il disagio della gente che da più di un anno non riesce a lavorare non fa notizia.Il malessere degli imprenditori riuniti a Roma è diventato, a causa di qualche piccolo scontro con le Forze dell'Ordine, notizia diavessero manifestato in piazza "tutti senza mascherina" e per creare scontri con la polizia.No signori: non è così.e conosciamo le loro difficoltà. Sappiamo che la cassa integrazione è arrivata in ritardo, sappiamo che non riescono a pagare gli stipendi ai dipendenti con l'asporto, sappiamo che l'asporto non possono farlo tutti i ristoranti (e le palestre cosa dovrebbero fare?), sappiamo che i bar non ce la fanno, sappiamo che i locali notturni sono prossimi al fallimento così come le discoteche.Noi di Assud sappiamo che tante Partita IVA non hanno ricevuto sostegni o ristori. Noi sappiamo che tanti non ce la fanno più. Sappiamo che tutto il mondo dell'indotto soffre anche di più: pubblicitari, web marketer, social media marketer, grafici, dj, ragazze immagine, pr. Tutto questo sottobosco o parallelo del mondo dei locali e della movida che non lavora più da un anno.Sembra che non importi ai grandi media.

Le manifestazioni di Roma, Milano, Bari, Napoli in alcuni casi sono diventate solo quelle di ambulanti che non hanno sostegni. Non erano solo loro in piazza.c'era una parte buona della nostra Italia:e che pagano sia le pensioni sia gli stipendi dei parlamentari e di quelle Forze dell'Ordine cui nessuno avrebbe mai voluto creare disagio o fastidio.Dispiace per il poliziotto ferito: a lui vanno solidarietà e gli auguri di pronta guarigione.Gli aderenti al movimento "Io Apro" sono stati quasi certamente messi in mezzo. Di sicuro ci sono stati infiltrati tra di loro. In Italia, gli infiltrati alle manifestazioni del popolo, si sono visti più volte.Bisogna fare vaccini, aumentare le terapie intensive e non fare multe, durante le feste, a chi già non ce la fa più. E basta con l'esortare gli italiani a fare la spia del vicinato.