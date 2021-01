In Italia, dal fronte governativo, è stato ripetuto più volte che andare a votare sarebbe pericoloso per cui bisognerà accontentarsi di governi sempre meno stabili man mano che si va avanti. Sicuri che nel resto del mondo non si vada a votare a causa del Covid 19?

Diamo prima uno sguardo alla situazione italiana.



Alla Camera il Governo Conte aveva già la fiducia in virtù della maggioranza assoluta per cui una "non notizia" è diventata notizia da prima pagina (mentre si potrebbe dare più spazio alle aziende in crisi e ai mancati ristori).



Al Senato la maggioranza non è assoluta. Alla fine la votazione si è chiusa con un 156 pari. 156 senatori per il sì a Conte, 140 per il no e 16 astenuti (dunque 156 no). La differenza sta nella qualità dei voti: il centrodestra è compatto. La maggioranza, invece, deve considerare 3 voti di altrettanti senatori a vita (che non vanno al Senato per ogni votazione per cui sarà bene contare 153) e 4 voti di senatori che hanno cambiato all'ultimo secondo (e che potranno cambiare ancora, dunque). I voti certi per la maggioranza, insomma, sono 149.

Il problema adesso è nelle Commissioni del Senato dove si sposta la partita. Lì, il governo, non ha maggioranza e si rischia il blocco dell'attività parlamentare a discapito della nazione.

Da più parti è stato invocato il voto anche in Italia. Esponenti politici della maggioranza si sono affrettati a dire che in piena pandemia (però anche l'influenza stagionale è una pandemia che miete vittime ogni anno, ndr) non è sicuro andare al voto.



Nel resto del mondo non si vota? Troppi italiani bevono con l'imbuto qualunque cosa gli si dica perché non è affatto vero che non si vota, e non si è votato, nel resto del mondo. In alcuni stati le elezioni sono state rinviate ma la pandemia non è mai stato motivo per non votare.



Elezioni svolte nel 2020

29 febbraio: elezioni in Slovacchia

2 marzo: elezioni in Israele

15 marzo e 28 giugno: elezioni municipali in Francia

26 giugno: elezioni politiche in Serbia

5 luglio: elezioni legislative in Croazia

10 luglio: elezioni in Singapore

12 luglio: elezioni in Polonia

15 luglio: elezioni parlamentari in Macedonia del Nord (erano fissate per aprile)

5 agosto: elezioni Sri Lanka

9 agosto: elezioni in Bielorussia

30 agosto: elezioni in Montenegro

11 e 25 ottobre: elezioni in Lituania

17 ottobre: elezioni in Nuova Zelanda

18 ottobre: elezioni presidenziali in Colombia

3 novembre: elezioni presidenziali USA

8 novembre: elezioni in Myanmar

10 novembre: elezioni in Giordania, Tanzania e Costa d'Avorio

15 novembre: elezioni presidenziali in Moldavia

6 dicembre: elezioni legislative in Venezuela

Paesi chiamati al voto nel 2021

In tante Nazioni le date per il 2021 non sono ancora state fissate ma è comunque previsto il voto popolare.

10 gennaio: elezioni in Kirghizistan e Kazakistan

14 gennaio: elezioni in Uganda

24 gennaio: elezioni presidenziali in Portogallo

25 gennaio: elezioni a Trinidad e Tobago

7 febbraio: elezioni in Ecuador

8 febbraio: elezioni in Somalia

12 febbraio: elezioni parlamentari in Catalogna

21 febbraio: elezioni assemblea nazionale in Laos

Febbraio/Marzo: elezioni in Giamaica, Belize, El Salvador, Antigua, Barbuda, Honduras, Curacao

Marzo: si vota di nuovo in Israele

13 marzo: elezioni in Australia

17 marzo: elezioni legislative in Olanda

Primavera: elezioni in Kosovo

28 marzo: parlamentari in Bulgaria (in autunno elezioni presidenziali)

Aprile: elezioni isole Samoa

11 aprile: elezioni assemblea Costituente in Cile, elezioni in Perù

25 aprile: elezioni parlamentari in Albania

6 maggio: elezioni nel Regno Unito, Scozia e Galles

23 maggio: elezioni parlamentari a Cipro

23 maggio: elezioni assemblea nazionale in Vietnam

5 giugno: elezioni in Etiopia

18 giugno: elezioni presidenziali in Iran

6 luglio: elezioni in Messico

5 settembre: elezioni parlamento di Hong Kong

19 settembre: elezioni legislative in Russia

26 settembre: elezioni per il parlamento federale in Germania (elezioni nei lander il 14 marzo, 25 aprile, 6 giugno, 20 giugno)

15 e 16 ottobre: elezioni parlamentari in Repubblica Ceca

24 ottobre: elezioni in Argentina

Novembre: elezioni regno di Tonga, elezioni presidenziali e parlamentari in Cile

13 novembre: elezioni in Norvegia

25 novembre: elezioni in Islanda

Fine anno: elezioni in Nicaragua

Dunque in Italia, solo secondo alcuni politici, votare sarebbe un rischio. Praticamente in tutto il mondo la pandemia non ha fermato e non fermerà la democrazia e si continuerà a votare.



