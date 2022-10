L'Europa alza la bandiera bianca: i ministri delle finanze affermano che "i governi non possono proteggere le loro economie dall'aumento del prezzo dell'energia". Diteci, però, quanto le aziende energetiche pagano il gas? Diteci: perché nonostante i prezzi bassi del petrolio al barile, il prezzo alla pompa della benzina non scende alla stessa velocità con cui è aumentato?

: sembra essere, al solito, solo unae non una unione politica.sulle aziende che rivendono energia lucrando sulle spalle dei cittadini.Sembra che(forse non vuole)o, semplicemente,. Degli affaristi che fanno soldi e lucrano mentre la povera gente non sa più come fare.

: è sotto gli occhi di tutti e non ce la farà neanche la Meloni che esperienza di governo, nonostante la buona volontà, ne ha davvero poca.. Gli interessi non sono quelli della popolazione italiana o degli europei.che si sono affiancati - chi alla politica e chi alla finanza - per prendere il potere e infischiarsene dei cittadini.. Il popolo deve solo credere di essere ascoltato dalla politica.. Il popolo non è mai stato importante per chi detiene il potere.Quanto è stato pagato il gas che oggi viene venduto ai cittadini a peso d'oro? Erano contratti pluriennali di anni e anni fa a prezzi molto più bassi?Perché la politica italiana non tassa davvero gli extraprofitti delle aziende che commerciano energia?Ci sono esponenti politici all'interno del gruppo manageriale di queste aziende?{mpdule 141}all'inizio della guerra, senza motivo chiaro, è schizzato alle stelle. Nel frattempo il prezzo del petrolio è sceso talmente tanto che la benzina dovrebbe costare 1,20/1,30 euro a litro al massimo. E, invece, la "speculazione" questa entità maligna che la politica non vuole contrastare, tiene il prezzo intorno a 1,60 euro (e ci sono 30 centesimi di sconto da non dimenticare).Ogni scusa è stata buona per aumentare i prezzi: il covid, il lockdown, la guerra, il costo dell'energia, il costo dei trasporti. Prezzi che, però, non scendono mai. La variazione, chissà come mai perché, è sempre verso l'aumento.E dunque come dovranno fare gli italiani che hanno gli stipendi tra i più bassi d'Europa grazie ad una politica arraffatutto sempre pronta a creare posti di sottogoverno ma non ad aiutare il popolo in modo strutturale.per tappare la bocca ai cittadini.e hanno messo i dipendenti in cassa integrazione. Molte ci stanno pensando.Il rischio è che a pagare pegno siano, come durante la pandemia, i ristoranti, gli alberghi, le palestre, le piscine, le discoteche e quelle aziende che per produrre hanno bisogno di molta energia.

Forse il popolo serve ai politici solo per avere un uditorio che vada a votare dopo aver ascoltato. Siete pagati per trovare soluzioni e per aiutare chi vi paga lo stipendio ossia i vostri popoli. Abbiate rispetto.