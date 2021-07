Bozza del decreto Covid: stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2021 ma non è chiaro il perché. Green Pass nei ristoranti al chiuso, nei cinema e nelle palestre dal 5 agosto. Discoteche chiuse. Supermercati però da sempre aperti. Il virus non va al supermercato.





Tutto ancora ipotetico in quanto si tratta della bozza del nuovo Decreto Covid che, se approvato, avrà efficacia dal 5 agosto. La speranza, piuttosto vana, è che chi deve decidere sia in grado di trovare soluzioni alternative alle chiusure.

E intanto le discoteche, a quanto pare, resteranno chiuse. Per qualcuno nelle Istituzioni la discoteca deve essere il male assoluto: forse era talmente sfigato da giovane che non lo facevano neanche entrare.

? Non ce ne vogliano i signori della grande distribuzione ma in tanti supermercati non si fanno più controlli e, ogni giorno, centinaia di clienti toccano, prendono, posano, prodotti.che, magari prima di noi, hanno preso e poi posato decine di prodotti (come facciamo tutti). Chi ci garantisce che il cliente del supermercato abbia igienizzato le mani? Beh,Deve essere un virus classista. Di quelli snob. Di quelli che manda gli altri a far la spesa per lui.E così, con buona pace degli italiani e senza un perché in quanto i dati non sono in realtà così allarmanti,. Ovviamente chi è munito di Green Pass potrà andare al cinema, potrà andare in palestra, potrà andare al ristorante al chiuso.Allosolo con il Green Pass. In quanti sarà stabilito a breve.Si obbliga la gente a vivere in Stato di Emergenza ma i tamponi se li dovrà pagare. Forse prezzi ridotti per gli under 18.se entrano in contatto con un contagiato. Incredibile. Forse sarà mini-quarantena ma non è chiaro.Sembra che si abbiae di esercitare il potere sulla gente. Non è possibile ricominciare in questo modo.La nostra politica non è in grado, evidentemente, di trovare soluzioni.10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari.20% di occupazione dei posti disponibili per le terapie intensive e al 30% per le aree mediche.Terapie intensive più del 30% e i reparti ordinari più del 40%.Pare ci sarà obbligo vaccinale nella scuola.

A chi è demandato il compito di controllare se il Green Pass sia effettivamente di chi dichiara di esserne il titolare?

A chi è demandata la privacy sanitaria dell'utente che va in un locale? E chi si deve occupare del trattamento di dati sensibili come quelli sanitari?

Quando si scarica il Certificato Verde se ne può scaricare anche il soloche, ovviamente, non si può leggere con normali app.Ci dobbiamo fidare del personal trainer o del pizzaiolo?Il Green Pass si può anche stampare in modalità cartacea ma non è obbligatorio farlo. Lo si può mostrare dal telefono.Di Green Pass se ne trovano già online nel dark web e, probabilmente, su siti web.Insomma la questioneche rischia solo di"Il potere logora chi non ce l'ha" diceva Giulio Andreotti ed è palese che, chi lo gusta, non vuole più smettere di averne.Intanto, senza dati esaustivi ed allarmanti (pochissime migliaia di contagiati su decine di milioni di italiani e pochissimi decessi per quanto possa essere triste), lo. Perché?Intanto dall'Europa fanno sapere che arriveranno i primi soldi dei PNRR (il 13% circa del totale). Durante lo Stato di Emergenza i fondi pubblici si possono spendere più velocemente.Non vediamo l'ora diper banchi a rotelle o schiocchezze simili.Cari italiani,come abbiamo fatto noi altrimenti non finisce più e a qualcuno sembra piacere pure troppo.A Vicenza, intanto, 34 dipendenti no-vax dell'Azienda Sanitaria sono stati sospesi e privati dello stipendio.