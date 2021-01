A fine ottobre, novembre, primi di dicembre ci veniva detto che. A pochi giorni dal Natale ci han detto che bisognava non festeggiare, cheai veglioni, alle cene, ai pranzi, agli amici, allo shopping e a tutto ciò che si fa a Natale di solito.Ci han sempre detto che si rinunciava a qualcosa per vivere meglio dopo. Tutto ciò, però, viene sempre rimandato per far continuare l'emergenza.Per la gente è difficile capire chi stia governando. Chi comanda? Il Governo Conte? L'Istituto Superiore di Sanità? Il Comitato Tecnico Scientifico?e chi stia decidendo per gli italiani.Una cosa però è chiara ed evidente: chiunque sia a decidere forse, ribadiamo il forse, non ha ben chiaro lo stato di disagio, difficoltà, necessità, in cui si trova tanta gente che non comprende questo continuo rimandare l'emergenza visto che i contagi nonostante le - possiamo dirlo - fallimentari decisioni romane, non diminuiscono.. Non si capisce, e la gente non capisce, perché ci siano ancora i pennarelli colorati per decidere cosa fare se tutto ciò finora è stato solo un grande enorme fallimento.Bisogna necessariamente consentire alla gente di lavorare.. A star chiusi non è servito a niente se non a danneggiare i locali stessi.. E così le. Le sale slot, le sale bingo e tutto ciò che era stato additato per mesi come "luoghi del contagio". Niente vero ovviamente ma un nemico al politico serve sempre in modo da poter giustificare le proprie decisioni.. Dove la gente entra senza controlli, si ammassa, si accalca, tocca i prodotti, li posa, poi ne tocca altri, poi starnutisce in coda verso le casse dove non si rispetta il distanziamento sociale.(del resto se va al ristorante va solo a cena mica a pranzo)O forse non ci vanno i signori della politica per cui non sanno cosa accade dentro ai market.: grafici, tipografi, fotografi, consulenti marketing, digital strategist, social media marketer, pr, dj, fonici, musicisti... tutte quelle persone che poco o nulla hanno avuto dallo Stato per poter sopravvivere. Stato che mai dovrebbe dimenticarsi dei propri cittadini.

Se ti è piaciuto condividi l'articolo con i tuoi amici sui Social Network









Sembra possibile che con lo stato di emergenza si possa arrivare al. E adesso spieghiamo unoma non sicuro.Perché dopo quella maledetta data, speriamo che arrivi presto, scatterà ilDurante il semestre bianco(altri 6 mesi).A gennaio 2022 sarà eletto il nuovo Capo dello Stato.. Impossibile che non sia rieletto salvo che sia lui a non volerne sentire.Un? Onestamente non lo sappiamo ma nel dubbio pensiamo proprio di no per cui si va a fine legislatura.Insomma,Più volte abbiamo sentito ministri dire e reiterare l'idea che "ancora qualche mese" e poi tutto sarà finito. Un caso? Boh. Noi siamo disegnatori di scenari, non leggiamo la mente delle persone.Noi possiamo anche sbagliarci ma le date che abbiamo letto sugli altri giornali per adesso ci danno ragione. Di questo argomento ne riparleremo a fine luglio.Del resto, il. Oppure no?