Prezzi dei carburanti alle stelle. La speculazione fa miliardi mentre chi lavora deve fare i salti mortali. Con il carrello della spesa sempre più caro la benzina che aumenta senza un perché, la gente è sempre più in difficoltà.



E così assistiamo, tutti, inermi e senza poter reagire alla speculazione (ma quali oscillazioni internazionali? E' un modo per prendere in giro la gente) che fa alzare a piacimento i prezzi dei prodotti nei supermercati e i prezzi dei carburanti .

L'Italia non è un Paese per gente onesta . Gli onesti la prendono sempre in saccoccia e devono stare pure zitti. Vincono sempre i furbi , quelli che non meritano, quelli che si muovono sempre sul filo del rasoio perché sanno che qualcuno è sempre pronti ad aiutarli (la Politica).

Durante la pandemia ci avevano detto che i prezzi aumentavano per colpa del Covid. Sì, come no. Che fuffa, che presa in giro. Poi ci dissero che era colpa della guerra in Ucraina. Sì, come no.





Chiunque vada regolarmente al supermercato si è accorto di come i prezzi siano aumentati e non siano più scesi e non scenderanno. Si fermano qualche giorno e poi ricominciano a crescere: +5 centesimi, +10 centesimi, +50 centesimi. Senza un vero perché.





Forse perché, in realtà, i rappresentanti delle lobby siedono tutti in Parlamento? E tutti - loro - hanno interesse a guadagnare senza scrupoli sulla pelle della gente ma, queste cose, non te le dice di certo il giornale di partito. Anzi: la colpa è delle dinamiche internazionali (che non vuol dire niente). Tante parole per non spiegare niente alla gente.





Le persone sanno soltanto che la benzina (per non parlare di diesel, gpl, metano) prima del Covid era circa 1,60 € (senza motivo perché da 1,30 era stata portata a 1,60 in pochi mesi). Adesso il solito balzo di 30 centesimi e da 1,60 € siamo a 1,90 €.