Possibile che in un Paese importante come l'Italia si faccia solo caos? La nostra classe politica è inadeguata. Aprire i locali che sono all'aperto e coprifuoco, forse, dalle 22 alle 23. Che presa in giro disgustosa.

Le proposte di riapertura di Assud .



. Se oggi ci troviamo in questa situazione di chiusure senza perché, di politici che non sanno cosa fare, di, è solo colpa di chi vota e della gente che ha votato. Votate meglio la prossima volta: evitate chi sta governando oggi.. Non ha saputo gestire la pandemia e sembra non conoscere il mondo delle. Chi governa oggi sembra non conoscere il mondo delle aziende, delle partite iva, del settore privato.un bar, una discoteca, una palestra, una piscina, un ristorante. Dimostra di non sapere come vivono i tecnici del teatro e i lavoratori del settore del cinema., che vive di lauti stipendi pubblici,Tra chi continua a dire che bisogna tenere tutto chiuso "perché c'è il virus" cattivo e infame (che si trova sugli autobus ma non nelle scuole, sic! ma si può dire sciocchezze del genere?) e chi vuole tornare a lavorare perché ormai abbiamo capito tutti due cose:che fa muovere un sacco di miliardi;: probabilmente circola anche nell'aria che respiriamo (non è molto credibile che il veicolo siano solo le persone).Il senatore Gianluigi Paragone evoca, per fare chiarezza e non per giustizialismo, l'intervento delle Procure perché, in fondo, ne basterebbero una o due per far capire cosa stia accadendo in Italia da quasi un anno e mezzo.Di quasi accertato c'è, ed ormai è chiaro, che il virus circola e che le chiusure non servono a niente o a molto poco (). Del resto - anche a ristoranti aperti - la gente che si è fatta convincere dal terrore mediatico creato ad arte (perché la paura fa vendere i giornali) non andrebbe lo stesso.: gli ingredienti ci sono tutti per convincere i più deboli che è necessario stare al chiuso dentro casa. Magari con le porte interne chiuse a chiave e la luce spenta così il virus non vi vede (sì è sarcasmo, ok?). Questo modello di vita, che qualcuno osanna e spera di attuare, ci fa schifo.(in quello dove vado io campeggia il cartello "max persone consentite 564").considerato che si tratta di un luogo chiuso?Perché 564 persone (ma chi le conta che non c'è nessuno a contare ingressi e uscite?) possono assembrarsi dalle 9 alle 20 ogni giorno e poche persone non possono mangiare una pizza o bere in compagnia di 4 amici?Non si sa. Non è dato sapere quale sia la reale motivazione scientifica di questo scempio. PeròAltro mistero. Il virus cattivo e malefico non va in autostrada. Già.E così a furia di vedere decisioni incredibili e fuori dalla logica i ristoratori, le partite iva, i titolari delle palestre, la gente del teatro e tutto quel mondo di indotto relativo alle pr, alla pubblicità, alla musica, ai dj, ai grafici, ai web designer, ai social media marketer, è insorto.In teoria a meno che a qualcuno non piaccia esercitare il potere chiudendo la gente a casa.In Lingua Italiana le parole hanno significato:

. Ci prendono in giro? Si credono intelligenti? Pensano di essere scaltri? No. Han fatto solo una pessima figura.(il coprifuoco per un virus che si trova ovunque? Davvero?)Bisogna togliere questa demenzialità del coprifuoco. Han trasformato la comunicazione in una comunicazione di guerra quando non ce n'è alcun bisogno.e fattibili da attuare subito? Le fa Assud: