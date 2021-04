Ripartenza ma col freno a mano tirato. Si può andare nei bar o nei ristoranti che abbiano spazi all'aperto ma il meteo prevede pioggia per giorni.



A parte la facile ironia che abbiamo sentito da più parti c'è da dire che. Moltissimi locali, infatti, non hanno spazi all'aperto o dehors per cui non potranno servire ai tavoli.Si trattava di una palese ingiustizia:A fare(quello dell'antichità) che porta pioggia in moltissime località per cui servire clienti all'aperto sarà impossibile a meno che non si tratti di amici dei proprietari del locali. Le temperature, inoltre, scese di molti gradi non rendono proprio desiderabile il fatto di andare a cenare seduti all'aperto.ma le cose semplici, in Italia, non si possono fare. Si possono riempire e affollare i mezzi di trasporto ma non si può far mangiare una pizza a 10 persone sedute a distanza. Misteri imponderabili e incomprensibili.

cui bisogna ricordare ogni 3 secondi di mettere la mascherina, di non passarsi penne o attrezzi, di non fare assembramento, di mantenere la distanza, di igienizzarsi le mani - invece -. Complimenti.La politica devono farla persone che hanno coraggio e non da persone che(ve lo diciamo noi: alle 22 già a casa). Però chediscutono i nostri politici.Questo è un virus malevolo che gira la notte come i rapinatori di certi vecchi film.Senza coraggio non si può fare politica perché - usiamo la terminologia che sta a cuore alla politica - iDa oltre un anno ci è stato ripetuto pià volte (cercate su Google) dal ministro Speranza e altri esperti che le "misure funzionano" e il virus allenta la morsa.. Chiusi in casa sì ma stupidi no.Non serve essere un super virologo o un esperto di medicina per sapere che. Non c'è bisogno di lauree e specializzazioni in medicina: lo sa anche la signora Beppa di 80 anni con la sua seconda elementare.Sarebbe riapparso: lo sapevamo in tantissimi. Non lo sapevano a Roma. Fantastico.Invece di scrivere libri in cui trattare della nuova egemonia culturale della sinistra si poteva pensare ai vaccini e a come far ripartire la scuola in sicurezza.Ora è tempo di aperture vere. Basta con questoNon vogliamo stare chiusi nelle cantine a vedere i corvi passare davanti alle finestre con le grate.