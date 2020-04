Timido accenno di riapertura da parte del Governo Conte. Niente per il Turismo e, soprattutto, per il settore dell'Entertainment e Nightlife.



. Molto deluse. Chi si aspettava di poter godere di una riapertura più veloce dopo decine di giorni chiusi in casa in quarantena a causa del Covid19 è rimasto amareggiato e deluso dalle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella ormai consueta e, anche noiosa, conferenza stampa.Riaprire, almeno, su base regionale: in base ai contagi e in base all'andamento dell'epidemia in ogni regione.. Niente "liberi tutti": ancora confinati in casa per la paura di altri di prendere decisioni coraggiose per il Paese, per l'economia, per le imprese, per i lavoratori. Per la parte produttiva di questa Italia sempre meno Belpaese.E allora aspettiamo con ansia (si scherza) il 4 maggio per poter andare a prendere una pizza da asporto o una porzione di gelato. Questo sì è un provvedimento che risolleverà l'economia stagnante e darà respiro agli imprenditori!

E allora aspetteremo il 18 maggio per poter andare in un negozio ad acquistare un necessario paio di pantaloni o per comprare gli occhiali nuovi. Cosa sono altri 22 giorni?E aspetteremo giorno 1 giugno per andare a bere un caffé al bar - con il- o per mangiare una tagliata di angus al ristorante. E per andare dal barbiere che nel frattempo non sappiamo neanche se riuscirà a riaprire la sua barberia. Cosa è un altro mese?Un altro mese, dopo 2 di chiusura,per tante persone. Piccoli imprenditori, piccole imprese, consulenti, liberi professionisti che vengono letteralmente macellati socialmente per paura di un virus.. Bisogna rimettere in moto il Paese. Bisogna dare respiro, e non 600 miserabili euro, a chi vuole lavorare.a parte che riapriranno i musei il 18 maggio.Niente per oltre 400.000 lavoratori più indotto. La maggior parte senza alcuna tutela e senza bonus elemosina per tirare a campare.Niente.. Come se migliaia di lavoratori e di imprese non fossero, in Italia, uno dei settori trainanti dell'economia.Coraggio signori politici: vi manca il coraggio e questo non possono darvelo gli imprenditori. Loro ce l'hanno tutti i giorni dell'anno.