La Juventus è sempre la squadra da battere. Dopo aver battuto l'Inter in Campionato, batte il Bologna e va in Champions insieme ai nerazzurri, al Milan e all'Atalanta. Il Napoli spreca la sua occasione nonostante l'arrembaggio al Verona.





Juventus va in Champions League

. La(vedremo se la Uefa avrà il coraggio di escluderla insieme a Barcellona e Real Madrid... come no?) nonostante intere tifoserie e intere redazioni giornalistiche coalizzate contro i bianconeri. Niente da fare.In tanti avevano già dato per spacciata la Juventus., che di calcio non ne sanno evidentemente,che, invece, è ancora lì e non ha finito di lottare nonostante la stagione non esaltante.

Sostieni l'informazione libera di Assud



1) Fai una donazione

2) Acquista un banner pubblicitario (contattaci)

3) Fai un acquisto su www.harleystiitalia.com

4) Se una pubblicità ti interessa cliccala

5) Condividi questo articolo

6) Seguici su Facebook



CLICCA E DONA CON PAYPAL



LA FRASE

di Henry David Thoreau



“Tutti gli uomini riconoscono il diritto alla rivoluzione, quindi il diritto di rifiutare l'obbedienza, e d'opporre resistenza al governo, quando la sua tirannia o la sua inefficienza siano grandi ed intollerabili.”





Ad onor del vero- eper cui la maggior parte dei tifosi spera in un nuovo allenatore e in nuovi giocatori - perchée si è qualificata per la Champions. Certo, quando vince la Juventus sono trofei secondari. Quando queste coppe le vince un'altra squadra i media fan sembrare che abbiano vinto la Coppa del Mondo.Niente da fare per gli jettatori, per gli uccelli del malaugurio, per quelli che avevan fatto le bambole voodoo. Non è servito a niente pregare i Santi e fare offerte agli Dei.e, tutti quelli che erano contro hanno perso ancora e dovranno aspettare ancora per godere delle sconfitte altrui. Dovrebbero pensare alle loro squadrette che non hanno alzato nessun trofeo.Le quattro squadre italiane che vanno insono:tornano in Serie B.Un altro campionato di calcio, "Era Covid", è finito.Gli stadi a porte chiuse sono un orrore per il calcio.