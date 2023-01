Boom di licenziamenti. Dai 20 ai 40 anni vogliono fare gli influencer sui social network. Chi pagherà le pensioni dei "creatori digitali" e di chi oggi lavora davvero?



. Tutti "imprenditori digitali". Tutti che credono di essere registi o di avere qualcosa da dire. Poi, da critico letterario e cinematografico,Sono stato più volteper cui due parole sui reel e sui video in giro posso anche spenderle.

La maggior parte dei video che ho avuto modo di vedere (direi un buon 97-98%) sono. Spesso accompagnati dache neanche un bambino di 5 anni potrebbe scrivere peggio.Molti usano l'acronimoe, infatti,. La maggior parte dei video online, in fondo, diffondono ignoranza in tutte le lingue e in tutte le salse.E questodella situazione.

Il problema più grande, e ne vedremo le conseguenze tra qualche anno, è che. Molte ragazze, ad un lavoro normale, hanno preferito stare su piattaforme dove possono mostrarsi senza veli in barba a quei valori sociali che una volta erano importanti.. Conta solo fare soldi, in ogni modo, ma farli subito.Ci sono piattaforme video, poi, che pagano e remunerano questi creators digitali "de noartri" (per me l'arte del cinema e della scrittura per i video è altra cosa). Va bene ma- specie chi oggi ha superato i 35-40 anni -Che lavoro faranno?Non sarebbe più opportuno mantenere un(per dire) e garantirsi anche una pensione. In questo modo, inoltre, si avrebbe un doppio incasso invece di uno solo. E a una certa età arriverebbe anche una pensione.Chi lavora oggi, impiegato in un lavoro old style, e paga contributi e paga le pensioni ai pensionati come potrà ricevere una pensione? Si crea un cortocircuito., che dicono "vecchio" a un 35enne. Quanta superficialità.

Viviamo in un'epoca strana.(dai 20 ai 40 anni). Sembra che chiunque lavori, ai loro occhi, sia una specie di idiota o di fallito. Eh, loro son creators.Noi siamo boomers e tutte queste espressioni da tecnoidioti che hanno contribuito a svilire e impoverire la meravigliosa Lingua Italiana."Si vive una volta sola (YOLO)" è la filosofia alla base del fancazzismo in pratica. YOLO non vuol dire solo divertirsi senza responsabilità di alcun tipo e senza alcun valore.Tutti viviamo una volta sola e siamo d'accordo sulche, però,Questa è la parte di YOLO più facile da capire, più popolana e più volgare. L'idea che tutti,. Che poi, come accade in certi cinepanettoni, quando vedi il cafone che sboccia lo champagne ti fa solo ridere perché crede di essere superiore.Ne parleremo quando le piattaforme web avranno finito la loro opera die quando tanta gente, probabilmente, pregherà per trovare un lavoro.

Si può benissimo(che oltretutto, spesso, sono di pessima qualità e frutto di idee molto scarse per cui non richiedono di certo ore ed ore di lavoro).: si scrivono contenuti. Tutti coloro i quali scrivono su Assud, però, hanno anche un lavoro inquadrato nei contratti nazionali, pagano i contributi e danno certezze a chi ha lavorato prima.Certo però che se il video è "oggi mi sono alzato presto: la sveglia è suonata alle 11" allora vi faccio tanti auguri.Studiate cinema e spettacolo. Guardate film. Realizzate qualcosa di bello. La bellezza è immortale.Ars longa, vita brevis.