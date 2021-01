Irresponsabili non sono Renzi e i ministri dimissionari. Irresponsabile è non far lavorare in modo normale i negozi, i ristoranti, i bar e tante altre attività che rischiano la chiusura definitiva.



- come quelli dello Spettacolo, i ristoratori, gli addetti delle palestre e degli hotel e tanti altri -. Loroe sperare di poter recuperare tutto ciò che hanno perso a causa delle decisioni incomprensibili del Governo Conte.La notizia del giorno, oltre al fatto chein una lenta ingiusta, è che. Adesso sta cercando di rottamare il premier Conte, i 5 Stelle e gli ex compagni del PD.Lasarebbe l'accentramento di poteri nella persona di Conte (specie per la questione dei Servizi), la mancata - almeno fino ad ora - adesione al MES, la riapertura delle scuole.Sulla riapertura delle scuole, in realtà, Italia Viva probabilmente sbaglia. I trasporti non sono adeguati in tutte le parti d'Italia così come le scuole sono luoghi di assembramento.Capitolo: attenzione chetemporanei che non sono neppure sufficienti per fare fronte alle necessità. Aggiungere ancora debiti non è normale.La gente vuole lavorare non ricevere oboli e prebende.

. Si prospetta un nuovotranne che, con la solita compravendita di senatori e deputati (storia vecchia in Italia), Conte non riesca a tenersi a galla in una. Sarebbe ostaggio dei numeri fino a quando qualcuno non lo farà cadere.Sapremo nelle prossime ore.di fare ciò che ha detto ritirando i tre esponenti di IV dal governo.Dalla maggioranza adesso tutti lo attaccano dandogli dell'irresponsabile. Fa parte dei giochi.Dal PD gli fan notare che con 500 morti al giorno non doveva aprire la crisi.Gli esponenti della maggioranza,(e poi son stati contagiati), farebbero bene ad andare un po' in giro: nei centri commerciali, dentro ai negozi, fuori da bar e ristoranti.Certi ministri che dicono che tutte le attività commerciali sono aperte farebbero bene a fare un giro la sera tra i ristoratori e vedere quanto incassano con l'asporto. Pochissimo e tanti non pagano neanche le spese.I ministri del governo Conte leggano i dati dei negozi di abbigliamento. Molti hanno perso anche l'80% del fatturato.(in base al giochino dei colori). Qualcuno spieghi perché nei negozi si può entrare (ma chi controlla se entrano 7 o 12 persone?) ma un tramezzino seduti al tavolo del bar non si può mangiare.Qualcuno della maggioranza ci spieghi perché sia irresponsabile far perdere il potere ma non siaQualcuno seduto sui comodi scranni del Parlamento si è accorto che? Che non c'è lavoro? Lo chiediamo per un amico.La gente non percepisce dai 15.000 ai 20.000 euro la mese per far chiacchiere e prendere decisioni tanto discutibili e incomprensibili. La situazione generale doveva essere gestita diversamente senza massacrare le attività economiche e i lavoratori.Si vada alle urne e diamo la parola alla gente. Vediamo chi ha ragione.