. La politica, per avidità, ha ceduto al fascino del denaro ed ha perso di vista troppo spesso il bene della popolazione. Accade in Italia, accade in Germania, in Francia, in altri Stati.L'politica e militare non esiste.. Anche durante una guerra di invasione come quella ingiusta, iniqua, sporca dei russi contro gli ucraini. La Russia che invade l'Ucraina: un esercito di gatti affamati contro un topolino.E l'Europa, insieme agli Stati Uniti, alla Nato che sta inerme a guardare. Biden ha annunciato che negli States non si venderà più caviale russo e vodka. Caspita che. Il sanguinario dittatore Putin avrà tremato di paura. Già. Immaginiamo.

che fanno i leoni quando davanti a loro hanno persone più deboli.o presunti tali.E mentre(anche a noi di Assud mediante Telegram), noi non possiamo fare altro che cercare di dare coraggio e conforto.come mai la loro amata Europa, la Nato, gli Stati Uniti a cui guardavano con spirito di adesione e fratellanza, non facciano niente.A volte è difficile anche per noi.Le Nazioni Unite non possono inviare i "" per far tacere le armi e, garantire almeno i corridoi umanitari?Tutte queste istituzioni a cosa servono se al momento del bisogno non intervengono? O se si perdono in chiacchiere che durano settimane e mesi prima di votare una risoluzione (l'Onu ha condannato l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'ONU ha "deplorato" il comportamento della Russia che dal 3 marzo ad oggi ha continuato a bombardare civili. Ottimo risultato quello dell'ONU. Utile).Possibile che non si possa far nulla?

e in Europa si pensa alle sanzioni, a sequestrare asset e denaro degli oligarchi e di Putin.. La finanza europea, che guida la politica europea, è manipolata e strumentalizzata da russi e americani. Palese.. Burattini senza coscienza, senza idee, senza valori se non il maledetto denaro.Anche oggi. Ci limiteremo a esprimere parole di speranza, conforto, vicinanza.vive il dramma ucraino sul proprio confine ee di proporre soluzioni.. Tutti a vantarsi di essere grandi amici di Putin e nessuno che riesca semplicemente a parlare con lui. Sicuro che fossero "amici"? Grottesco e inquietante. Di sicuro la propaganda russa è diffusa ogni giorno anche in Italia.Cosa avranno avuto da ridere i leader europei a Versailles?i.