Il 5 settembre sono arrivate ulteriori email di nomina per i docenti supplenti (ovviamente per gli uffici che hanno emesso i bollettini successivi al primo. Lo avevamo scritto in precedenza). Ulteriori cattedre arrivano dalle rinunce (della prima nomina) e da nuove disponibilità. A questo proposito molti si domandano come mai non fossero già disponibili nel primo bollettino.
Non è un dubbio da poco perché diversi docenti si son dati da fare per trovare altri impieghi e non hanno sbagliato poiché alcune nomine sono su "sostegno" e non tutti si sentono di passare da cattedra a supporto per i ragazzi meno fortunati.
A tal proposito abbiamo sentito un docente precario di Matematica in Veneto che non aveva avuto incarico lo scorso 30 agosto.
Ecco il suo racconto.
"Non avendo ricevuto incarico per una docenza di Matematica lo scorso 30 agosto sono andato in panico. Ho famiglia e il mutuo da pagare. Ho avuto la necessità di trovare subito un altro lavoro. E per fortuna ho molte conoscenze perché se aspetti una chiamata da ufficio pubblico possono passare anche mesi.
Mi hanno subito offerto un lavoro.
Ho fatto la prova il 3 settembre e l'ho superata. Il 4 mi hanno assunto. A differenza della scuola dove per essere assunti è un calvario di spese per corsi, esami, e poi un intero anno di prova anche se sei stato supplente per 15 anni.
Lavoro in un altro settore: completamente diverso dalla scuola.
Il 5 settembre mi arriva una email di nomina fino al 30 giugno: sostegno in un professionale.
Sarò costretto a rinunciare per vari motivi:
1) non mi sento preparato per fare sostegno. Nella scuola non ti formano: ti formi solo se paghi a differenza del settore privato;
2) non saprei cosa fare dentro ad un laboratorio dove ci sono macchinari potenzialmente pericolosi;
3) troppe responsabilità per un docente non formato;
4) le interazioni con le famiglie e con gli specialisti richiedono persone formate;
5) spero che il mio posto possa essere assegnato ad un collega che abbia conseguito il TFA.
Io non mi sento adeguato.
Il paradosso è che rinuncio in tutta onestà ad accettare un incarico che non è nelle mie corde e sarò pure sanzionato. Fosse stato un incarico per docenza di Matematica non avrei esitato".
