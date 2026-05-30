Da un lato c’è chi sostiene che il tema venga usato per attaccare l’Islam; dall’altro chi osserva che in molte nazioni musulmane i rapporti omosessuali sono ancora perseguiti penalmente, talvolta con pene molto severe.
La domanda che molti si pongono è semplice: esiste una tensione tra alcuni valori tradizionali diffusi in parte del mondo islamico e la difesa dei diritti LGBTQ+ sostenuta dal progressismo europeo? Prima di arrivare alla politica italiana, conviene partire dai fatti: cosa prevedono le leggi in alcuni dei Paesi musulmani più conosciuti (da considerare che le leggi nel tempo cambiano e che l'applicazione spesso è su base regionale o locale)?
Paesi musulmani più noti: status e sanzioni
Arabia Saudita: omosessualità illegale. Possibili pene molto severe, comprese lunghe detenzioni, punizioni corporali e, in alcuni casi, pena di morte prevista dal sistema giudiziario basato sulla Sharia.
Iran: omosessualità illegale. In alcuni casi la legge può prevedere la pena capitale.
Qatar: rapporti omosessuali criminalizzati. Possibili pene detentive; per musulmani giudicati secondo interpretazioni religiose è teoricamente prevista anche la pena capitale, pur non risultando normalmente applicata.
Emirati Arabi Uniti: omosessualità illegale secondo il quadro normativo e religioso; possibili carcere e altre sanzioni severe.
Yemen: omosessualità criminalizzata, con pene molto severe che possono arrivare alla pena di morte.
Afghanistan: sotto il quadro giuridico talebano la repressione è molto dura e possono essere previste pene estreme.
Pakistan: omosessualità criminalizzata; pene detentive e possibili interpretazioni religiose severe.
Malesia: illegale; previste pene detentive e punizioni corporali in alcuni casi.
Indonesia: a livello nazionale non è generalmente criminalizzata, ma in alcune aree come Aceh sono previste pene religiose e punizioni corporali.
Marocco: illegale; previste pene detentive.
Algeria: illegale; previste pene detentive.
Tunisia: illegale; previste pene detentive.
Libia: illegale; rischio di persecuzione e pene penali.
Egitto: non esiste un divieto esplicito formulato sempre nello stesso modo nel codice, ma le autorità perseguitano rapporti omosessuali attraverso norme su moralità e ordine pubblico.
Kuwait: quadro restrittivo, con sanzioni penali per determinati comportamenti.
Oman: illegale; previste pene detentive.
Iraq: quadro giuridico e applicazione particolarmente restrittivi, con recenti irrigidimenti normativi.
Turchia: omosessualità non criminalizzata; forte polarizzazione politica e sociale ma nessuna pena penale specifica.
Albania: non criminalizzata.
Bosnia-Erzegovina: non criminalizzata.
Giordania: non criminalizzata, pur in un contesto sociale spesso conservatore.
Cosa emerge osservando questi Paesi?
Una prima osservazione è che non esiste un unico “mondo musulmano”. Ci sono Stati dove l’omosessualità è punita severamente, altri dove è tollerata legalmente ma poco accettata socialmente, e altri ancora dove non costituisce un reato.
Tuttavia, un secondo dato è difficile da ignorare: in una parte significativa dei Paesi musulmani più influenti o popolosi, i rapporti omosessuali restano illegali oppure fortemente stigmatizzati.
Il dubbio che molti italiani esprimono: Islam e diritti LGBTQ+ possono convivere politicamente?
Qui nasce una domanda spesso presente nel dibattito pubblico italiano: come può il centrosinistra difendere contemporaneamente i diritti LGBTQ+ e promuovere inclusione delle comunità musulmane, considerando che una parte delle culture religiose musulmane mantiene posizioni tradizionali sull’omosessualità?
Chi pone il dubbio osserva una possibile tensione culturale: se in molte società musulmane l’omosessualità è vista negativamente, come si evita un conflitto di valori dentro una società occidentale pluralista?
La risposta tipica del centrosinistra è di tipo costituzionale: libertà religiosa e diritti civili possono convivere purché tutti rispettino lo stesso quadro di regole. In questa visione, un cittadino musulmano può avere convinzioni religiose conservative, ma non limitare i diritti di altri cittadini LGBTQ+, così come uno Stato non può discriminare persone sulla base dell’orientamento sessuale.
I critici di questa posizione sostengono però che il problema non sia solo legale ma culturale: integrazione, scuola, Pride, educazione sessuale e linguaggio inclusivo potrebbero generare tensioni tra gruppi con visioni molto diverse della famiglia e della sessualità. Nel centrodestra, invece, è diffusa l'idea che la sinistra abbia un comportamento liberale poiché intenzionata ad accaparrarsi i voti dei cittadini islamici.
La questione resta quindi aperta e di non semplice soluzione.
Un esempio spesso citato quando si parla di rapporti tra religione, politica e diritti civili è l’Iran dopo la rivoluzione del 1979. Con la caduta dello Shah e la nascita della Repubblica Islamica guidata da Ruhollah Khomeini, il sistema giuridico del Paese venne profondamente riformato in senso religioso.
Prima della rivoluzione, l’Iran aveva un assetto più laico e, pur tra contraddizioni sociali, la repressione della sfera privata era meno sistematica. Dopo il 1979, invece, il nuovo impianto legale basato sulla Sharia rese i rapporti omosessuali un reato severamente punito, fino alla pena di morte nei casi previsti dal codice penale islamico.
Questo passaggio viene spesso richiamato nel dibattito politico contemporaneo perché mostra come, in determinati contesti storici, il rapporto tra religione e diritto possa cambiare radicalmente nel giro di pochi anni, con conseguenze dirette sulla vita delle minoranze e sulla definizione stessa dei diritti civili.
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