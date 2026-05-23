Per comprendere la situazione reale di Cuba bisogna evitare sia la propaganda del governo dell’Avana sia le semplificazioni ideologiche opposte. La crisi che oggi attraversa l’isola nasce da una combinazione di fattori storici, politici ed economici accumulatisi nel corso di oltre sessant’anni e non può essere spiegata con un’unica causa.



Prima della rivoluzione del 1959, i rapporti tra Cuba e Stati Uniti erano strettissimi ma complessi. Dopo la fine del dominio spagnolo nel 1898, Washington esercitò una forte influenza politica ed economica sull’isola. Cuba era formalmente indipendente, ma profondamente integrata nell’economia americana: gran parte dello zucchero cubano veniva esportato negli USA, aziende statunitensi possedevano terreni agricoli, raffinerie, infrastrutture, hotel e casinò, mentre il turismo americano rappresentava una fonte rilevante di ricchezza.

Per una parte della popolazione cubana, però, questo rapporto era percepito come una forma di dipendenza. La crescita economica non beneficiava tutti allo stesso modo: nelle grandi città convivevano sviluppo e povertà, mentre molte aree rurali soffrivano disuguaglianze sociali profonde, disoccupazione stagionale e servizi limitati. A ciò si aggiungevano corruzione politica e forte instabilità istituzionale.

Negli anni Cinquanta il Paese era guidato dal regime autoritario di Fulgencio Batista, sostenuto dagli Stati Uniti soprattutto in funzione anticomunista e per la stabilità economica regionale. Fu in questo contesto che crebbe il movimento rivoluzionario guidato da Fidel Castro, che nel 1959 rovesciò Batista promettendo indipendenza nazionale, riduzione delle disuguaglianze, lotta alla corruzione, istruzione e sanità per tutti.

Nei primi anni il nuovo governo ottenne risultati significativi nell’alfabetizzazione e nell’accesso universale alle cure mediche, elementi che ancora oggi vengono riconosciuti anche da molti osservatori critici. Parallelamente, però, Cuba si trasformò progressivamente in un sistema politico centralizzato: opposizione limitata, stampa non indipendente e organizzazione dello Stato attorno a un partito unico.

Il deterioramento dei rapporti con Washington fu rapido ma non immediato. Inizialmente gli Stati Uniti riconobbero il nuovo governo, ma la relazione peggiorò quando Cuba avviò vaste nazionalizzazioni di industrie, banche, terreni e aziende straniere, incluse molte proprietà americane. Per il governo cubano si trattava di riconquistare sovranità economica; per Washington quelle misure erano espropriazioni ostili e un segnale di crescente vicinanza al blocco sovietico.



In piena Guerra Fredda, gli Stati Uniti iniziarono a vedere Cuba come una minaccia strategica a poche decine di chilometri dalla Florida. Già nel 1960 vennero introdotte prime restrizioni commerciali. Nel 1961 si interruppero le relazioni diplomatiche e avvenne il fallito tentativo dell’Invasione della Baia dei Porci, organizzato da esuli cubani anticastristi con il sostegno americano e finalizzato a rovesciare Castro.

Nel febbraio 1962 Washington formalizzò l’embargo economico quasi totale contro Cuba. L’obiettivo ufficiale dichiarato era esercitare pressione economica sul governo cubano, considerato alleato dell’Unione Sovietica e ostile agli interessi americani. Molti confondono questo passaggio con la successiva Crisi dei missili di Cuba, avvenuta nell’ottobre dello stesso anno, quando l’installazione di missili nucleari sovietici sull’isola rese ancora più duro il confronto tra le due potenze.

Perché l’embargo è rimasto in vigore per oltre sessant’anni? Le ragioni sono molteplici: il contesto della Guerra Fredda, la convinzione di parte della politica americana che la pressione economica potesse favorire una transizione democratica e il peso politico della comunità cubano-americana, soprattutto in Florida, spesso favorevole a una linea severa verso il governo dell’Avana.

Una delle questioni più controverse riguarda il rapporto tra embargo e sofferenza della popolazione. Alcuni documenti storici americani mostrano che già negli anni Sessanta esisteva la convinzione che una forte pressione economica potesse indebolire il consenso interno verso il governo cubano. Tuttavia è importante distinguere tra obiettivi dichiarati e interpretazioni politiche: ufficialmente gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto di voler spingere il governo cubano a cambiare comportamento politico, non di voler colpire deliberatamente i civili come fine esplicito. I critici dell’embargo replicano però che, nella pratica, quando si colpisce un’intera economia nazionale le conseguenze ricadono inevitabilmente anche sulla popolazione.

Negli ultimi anni il dibattito si è riacceso con la linea dura sostenuta da Donald Trump e Marco Rubio. Trump ha sostenuto che una maggiore pressione economica e diplomatica potrebbe accelerare cambiamenti politici interni e nel 2026 ha evocato l’idea di una “presa di controllo amichevole” di Cuba, lasciando intendere un rapporto molto più stretto con Washington, senza però chiarire se parlasse di cooperazione politica, influenza economica o scenari più radicali. Rubio, figlio di esuli cubani, sostiene da anni che alleggerire le sanzioni finisca per rafforzare il governo dell’Avana invece della popolazione.



La realtà vissuta oggi dai cubani è segnata da salari bassissimi, carenze di beni essenziali, blackout, emigrazione crescente e scarsità di medicinali. Al contrario del popolo i membri del partito comunista non sembrano soffrire alcuna crisi. A questo si aggiungono limiti politici e restrizioni delle libertà civili - tipici delle dittature - denunciati da oppositori e organizzazioni internazionali.

Si può sostenere che il sistema costruito dal regime di Fidel Castro abbia una grande responsabilità — per molti osservatori persino predominante — nella crisi cubana attuale, soprattutto per centralizzazione economica, inefficienze produttive, limiti politici e dipendenza da aiuti esterni. Tuttavia questa responsabilità non è esclusiva: embargo, isolamento finanziario, tensioni geopolitiche e shock economici internazionali hanno aggravato problemi già presenti.



Ridurre tutto a “colpa del comunismo” o, al contrario, soltanto all’embargo americano significa ignorare una storia molto più complessa.

G.F.

Americanista



