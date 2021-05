Moviti Fermu: riscoprire la genialità della Lingua Siciliana con simpatia. Una simpatica operazione culturale.



Si chiama "" ed è unache, troppo spesso, viene usata - specie nei film - per indicare personaggi discutibili legati alla delinquenza. Ciò che i siciliani, nella grandissima maggioranza, non sono.La- poiché di Lingua si tratta e non di dialetto (altre regioni italiane ci provano a far passare per Lingua la loro parlata ma non basta dirlo per esserlo) - è ricca diche, anche nelle invocazioni ai santi e nelle esclamazioni, mantengono la loro verve. In Sicilia, come in gran parte del Sud, infatti, non è d'uso la volgare bestemmia.poiché ha una Grammatica precisa, ha dei componimenti letterari (ilinventato da Giacomo o Jacopo da Lentini e reso famosissimo ad esempio da Dante e Shakespeare per citare due autori), ha dei testi matematici, filosofici, letterari scritti in volgare.

La, per chi non lo sapesse,. Lì si cominciò a, non a Firenze. Lo stesso Dante Alighieri ammise che, storicamente, la Scuola Poetica Siciliana aveva iniziato l'uso del Volgare nel poetare.significa "Muoviti fermo" ma bisogna muoversi o stare fermi? Bisogna stare fermi: significa "rimani fermo". Spesso usato come forma di cortesia che sottintende un "ci penso io". Rimani fermo, ci penso io.ripropone su abbigliamento, gadgets e accessori frasi tipiche della Lingua Siciliana, comprese le espressioni popolari più colorite., operazione culturale voluta da Mescal (personaggio sfuggente che non ama la ribalta), è su Facebook e su Instagram ed ha uno shop online