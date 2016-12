Almeno 12 morti e 48 feriti. Si tratta del primo resoconto dell'attentato ai mercatini di Natale a Berlino allestiti nei pressi della chiesa della Memoria. Un tir è piombato sulla folla facendo una strage. Un attentato simile si era già visto a Nizza lo scorso 14 luglio 2014.

Una ragazza italiana risulta dispersa. Il suo telefono sarebbe stato ritrovato nella zona dell'attentato. Un altro cittadino italiano sarebbe rimasto ferito.Un, un rifugiato da pochi mesi, è stato fermato e a quanto sembra rilasciato. I suoi abiti, pare, non fosseromentre la cabina del tir conterrebbe numerose tracce ematiche. Molte delle quali sono del polacco, probabilmente il vero autista dell'autobus, rimasto ucciso da colpi di pistola. Forse ucciso dall'attentatore che si era impadronito del camion per compiere l'attentato. Se così fosse l'autista sarebbe la vittima n. 13.Un noto gruppo terroristico (di cui si omette il nome per non dargli la visibilità che cerca) ha rivendicato l'attentato. Potrebbe essere una mossa diin quanto il gruppo terroristico ha perso posizioni importanti in Siria)."So che per noi tutti sarebbe particolarmente difficile da tollerare se si confermasse che a compiere questo atto è statain Germania": lo ha detto la cancelliera, come qualcuno vorrebbe,o tutti i luoghi in cui la gente si raduna durante una festa come il Natale. La vigliaccheria di chi spaccia gesti folli come quello di Nizza e Berlino non ha un termine di paragone. Non è una guerra di religione. Si tratta di bestie che attaccano l'occidente e basta.

La questione dell'accoglienza incontrollata e senza tutele per i cittadini europei si ripresenta. Ogni volta che si verifica un attentato la problematica si ripresenta.



Tantissime persone, e non solo in Italia, sono contrarie all'attuale modalità di accoglienza senza seri controlli. La politica, però, non vuole ascoltare i cittadini alimentando tra la gente la teoria sul "business" dei migranti.



Ad ogni modo non si può perdere le nostre abitudini e le nostre tradizioni. Bisogna andare avanti: continuare con la vita di tutti i giorni e non rinunciare a nulla per paura. La paura è il vero nemico.



G.B.F.





Foto da Google Immagini