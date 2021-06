Il caos vaccini continua. Sembra che al Ministero della Salute ci sia un po' di confusione. A pochi giorni di distanza dalla decisione di fare il mix di vaccini torna in campo AstraZeneca per la seconda dose.

. E quando si parla di salute la. La popolazione come potrà mai avere fiducia in istituzioni che cambiano idea così velocemente?e non poteva essere usato per la seconda dose favorendo così il(prima dose AstraZeneca il 23 marzo e seconda dose Pfizer poichéche era vietatissimo). Ciò ha fatto di lui una cavia.Da ricordare, inoltre, comePerché certi media nazionali si siano appiattiti su posizioni governative senza fare domande rimane per noi un mistero.(Gran Bretagna e Spagna) o su appena 26 (Germania), quando un caso di effetti collaterali gravi si verifica ogni 100.000 utenti,. E non possono essere usati per calcolare stime in quanto i dati sono davvero troppo pochi.Anche l'EMA (l'Agenzia Europea per il Medicinale) la pensa come noi: "i dati sono limitati". Ovvio che non possano screditare apertamente le decisioni dei colleghi medici di altri Stati.

l'utente già vaccinato con AstraZeneca possa completare il ciclo con lo stesso vaccino e rifiutare il mix con Pfizer e Moderna

Torniamo ad. Oggi sappiamo che, come riporta Ansa.it, prevede chee che il nostro direttore, insieme a tanti altri, sia stato trasformato in una cavia da laboratorio.Nella circolare del Ministero: la "somministrazione della seconda dose vaccinale rispetto a quelle persone di età inferiore ai 60 anni che, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria, rifiutano il crossing a vaccino a mRNA e dichiarano di voler proseguire nel richiamo con lo stesso vaccino impiegato per la prima dose".. Troppi medici, virologi, immunologi impegnati in chiacchiere da salotto televisivo.Vien da pensare che, forse, a qualcuno questa emergenza infinita piaccia davvero tanto.