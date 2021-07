Comunque vada a finire l'. La finale del campionato europeo di calcio, Euro 2020, si disputerà in Inghilterra (a Londra) e una delle due squadre in finale, insieme all'Italia, è l'Inghilterra.. I potenti banchieri che governano le nostre vite hanno cercato in tutti i modi di far spostare la finale in un altra città europea. Sarebbe andato bene qualunque posto purché non in Inghilterra.I potenti dell'Europa hanno cercato di giocare la carta del Covid, delle varianti, del terrore, della paura,senza identità, senza progetti e senza idee che non sia quella di cancellare le nazioni e i popoli.Dunque(l'Inghilterra è quella della Brexit) e la finale del campionato europeo vede impegnata una squadra non europea.: francesi, tedeschi, lussemburghesi, olandesi, svedesi con indosso la maglietta azzurra a tifare Italia mentre mangiano pizza, spaghetti e bevono vino.. Forse non tutti sanno che questi sono i primi europei post-Brexit ed hanno un valore politico internazionale non indifferente. Non è solo calcio e l'Europa ha perso vergognosamente per manifesta inferiorità (come nel baseball).

nonostante questa abbia giocato anche meglio degli azzurri. Partita finita ai calci di rigore dopo i goal di Chiesa al 60° e Morata all'80°. Reti di campioni targati Juventus. Non è un caso.Ai calci di rigore è passata l'Italia. Bene.. Partita piuttosto noiosa con la Danimarca chiusa per molto tempo dentro la propria metà campo. Tra le due, sicuramente, la finale la merita l'Inghilterra.A passare in vantaggio la Danimarca con Damsgaard al 30°. Autorete, per il pareggio inglese, di Kjaer al 39°. Solo al 104° Kane decide la partita in favore dei sudditi di sua maestà.. L'ultima vittoria azzurra del torneo risale al 1968: è tempo che l'Italia cancelli questo brutto record.