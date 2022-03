La Russia, ormai, per riconquistare la fiducia del mondo occidentale ha solo una strada percorribile: cacciare via il dittatore Putin. Ad oggi sembra impossibile che si possa ricominciare a dialogare.

C'è poco da dire. C'è poco da fare. Le relazioni internazionali con la Russia sono al lumicino. Le sanzioni economiche e finanziarie sono pesantissime. Le ripercussioni sulle incolpevoli popolazioni di Europa e Russia sono gravissime.

Il rublo è inutile carta straccia. Le grandi aziende occidentali stanno chiudendo i battenti delle sedi russe. Presto migliaia di russi si troveranno senza lavoro.

Qualcuno potrebbe dire che la Russia di Putin, a parte gli oligarchi che si sono arricchiti sulla pelle del loro popolo, è comunque abituata alla povertà e alla miseria. Magra consolazione.



Non che in Europa le cose vadano meglio. Si comincia a parlare di "economia di guerra" mentre più di qualcuno ha cominciato a fare scorte. Diesel e benzina hanno prezzi alle stelle: al via la protesta dei tir, i pescherecci si sono già fermati, andare a lavoro in auto diventa proibitivo, i beni primari aumentano di prezzo giorno dopo giorno. La gente in casa ha spento i riscaldamenti ma, il problema più grande, è per le aziende e le industrie che non possono spegnere gli impianti.





Per ripristinare una situazione di normalità, di dialogo con l'occidente, di apertura, non si può fare altro: l'unica strada percorribile è che i russi caccino via il dittatore sanguinario Putin.





Al momento, affinché Europa e Stati Uniti riprendano il dialogo, le attività commerciali, gli scambi con la Russia sarà necessario che non ci sia più Putin.

Non si potrà dire: "va bene, abbiamo scherzato. Amici come prima". Dopo un genocidio non si potrà essere amici di un dittatore che non si fa scrupoli di usare violenza anche contro il proprio popolo.

Chi esprime pareri diversi o in contrasto con quelli di Putin, infatti, finisce spesso nei Gulag russi. Sì i gulag sono praticamente aperti e in funzione. Per la storiografia ufficiale sono stati chiusi nel 1987 ma molte carceri sono state "riconvertite" e i detenuti - rei e colpevoli solo di pensare idee diverse da quelle del dittatore - sono sottoposti a violenze e umiliazioni di ogni tipo.

Migliaia di persone spariscono ogni anno in Russia e non è difficile pensare che siano finiti dentro a qualche Gulag.

Cacciare Putin, ricostrurire l'Ucraina e dialogare in pace. La globalizzazione dei mercati funziona se non si interrompono i flussi. Una guerra, purtroppo, fa sì che ciò accada.



Non ci sono altre strade.

Staff

Raccolta fondi per Irina



Qualunque cifra è un grande aiuto per Irina e sua madre. Abbiamo inviato a Irina 150 euro. Li ha ricevuti lei sulla sua carta di credito. Altri aiuti sono bloccati al confine in quanto i russi non fanno passare i convogli umanitari. I donatori ricevono da noi la copia della ricevuta del versamento.

150 euro equivalgono oggi a 4.810 Grivnia. Saranno molto utili per sopravvivere più giorni.

Invieremo ogni euro che arriverà: ciò che per noi è poco, è molto per Irina e sua madre.

Per donare: Paypal --> Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.